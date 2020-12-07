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Семьи жертв крушения SSJ-100 подали иск к производителям самолёта
По инф. polit.ru   
07 Декабря 2020 г.
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Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года подали иски в парижский суд к «Аэрофлоту» и семи иностранным производителям деталей самолета. Они считают, что самолет не соответствовал нормам летной годности.

Родственники жертв крушения SSJ-100 в Шереметьево подали иск к «Аэрофлоту» и производителю деталей самолета

По словам адвоката Михаила Загайнова, семьи хотят доказать, что компании-производители несут ответственность за гибель людей. Sukhoi Superjet 100 неправильно сконструирован, считают они, и из-за этого при экстренной посадке шасси не разрушились, а проткнули топливные баки — из-за этого начался пожар.

Ответчиками выступают Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp.

«Аэрофлот» попал в иск, потому что не выплатил родственникам моральную компенсацию.

  • 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту «Москва — Мурманск». На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Жертвами катастрофы стал 41 человек. Следственный комитет рассматривал версии о недостаточной квалификации пилотов или диспетчеров, неблагоприятных метеоусловиях или неисправности самолета.

После авиакатастрофы на сайте Change.org появилась петиция с требованием полностью прекратить эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100 в России.

После катастрофы в Шереметьево по всей России по разным причинам были отменены десятки рейсов SSJ-100.

3 декабря 2019 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о катастрофе в Шереметьево, виновным в аварии признали командира корабля Дениса Евдокимова. Пилот и его адвокат настаивают, что в самолет попала молния, после чего машина перестала слушаться бортовой ручки управления, поэтому самолет швыряло из стороны в сторону при посадке. Также Евдокимов считает, что пожар вообще не должен был произойти, так как при жесткой посадке шасси «Сухого» должны были «отскочить в сторону».

Мы подробно рассказывали об этой страшной трагедии, которую переживала вся страна. Напомним некоторые заголовки на нашем сайте:

Polit.ru

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