Убийство из-за ссоры в родительском чате: задирам предъявили обвинение

В Волгограде женщине, ее брату и мужу предъявили обвинения в связи с гибелью Романа Гребенюка, жестоко избитого в офисе «Сбербанка» после конфликта в родительском чате.

Роман Гребенюк и Арсен Мелконян

Напомним, трагедия разыгралась в начале ноября. Волгоградец Роман Гребенюк, в одиночку воспитывающий 12-летнюю дочь, умер, не приходя в сознание.

Избиение произошло после конфликта в родительском чате между ним и матерью другого ребенка. Той не понравилось, как с ней общался мужчина, и она привлекла в ссору сначала мужа, а потом и брата Арсена Мелконяна, который и напал на отца-одиночку, подкараулив его в отделении Сбербанка. Кавказец нанес ему несколько ударов по голове, проломив голову кастетом

Мелконяну инкриминируется ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Его 33-летняя сестра — обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст. 30 п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п. п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений), а ее муж — в преступлении по ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), а также — ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть).

Брат и муж женщины арестованы, а ей самой избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

По инф. rosbalt.ru

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