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Сельчанин спас замерзающего лебедя и поселил в курятнике
По инф. Российской газеты   
16 Декабря 2020 г.
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На реке Уфтюге в Вологодской области волонтеры спасли замерзающего лебедя. Об этом сообщил житель села Нюксеницы Юрий Акмазиков, который сам организовал «спасательную операцию».

В Вологодской области спасли замерзающего лебедя

Судя по всему, обессиленная птица отбилась от клина и опустилась на реку, которая к тому времени еще не замерзла.

О несчастье, которое постигло лебедя, узнала одна из местных жительниц. Она сразу же сообщила об этом участникам стихийного волонтерского движения «Добродел», созданного Юрием Акмазиковым и его друзьями, которые немедленно отправились на помощь.

— Проехали около 12 километров в автомобиле и еще около четырех на снегоходе-"мотособаке» по лесу, чтобы добраться до реки, где в полынье плавал лебедь, — рассказал Юрий. — Успели вовремя. У нас стоят морозы до минус 18, и лебедь наверняка очень бы скоро погиб — у него уже смерзлись перья и крылья, он почти не мог шевелиться.

Юрий забрал полумертвую птицу, привез домой и поселил в курятнике. Там лебедь вскоре ожил, пришел в себя и даже зашипел на своего спасителя.

Сейчас птицу отправили в соседнее село Тарногский Городок, жители которого некоторое время назад спасли еще одного лебедя. Вдвоем у пернатых будет больше шансов пережить суровую зиму. Лебедя, найденного на реке, назвали Семеном. Вместе со своим собратом из Тарногского городка он в ближайшие дня отправился в Вологду на обследование к ветеринару.

Юрий пообещал рассказать о дальнейшей судьбе этой парочки.

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