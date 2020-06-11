Седаны у россиян больше не в чести

Эксперты выяснили, что за десять лет россияне разлюбили седаны. Если в 2010 году на автомобили с таким типом кузова приходилось 40% новых машин, то к 2020 году покупательские предпочтения явно сместились в сторону универсалов (к ним относятся также кроссоверы и внедорожники).
Как сообщает «Автостат», доля таких машин составляет 54%. Доля седанов уменьшилась до 28%, а у хэтчбеков она сократилась более чем вдвое — до 11%. При этом на лифтбеках свой выбор россияне стали останавливать гораздо чаще: продажи таких машин увеличились до 6%. Спрос на «двухдверки», кабриолеты и пикапы остался без изменений и равен 1%.
Между тем самой продаваемой моделью в России по итогам мая стала Lada Granta, чья реализация составила 5726 автомобилей (-48%). Второе место заняла Lada Vesta с показателем 4475 машин, что на 49% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала Kia Rio — 3655 проданных автомобилей (-56%).
В то же время в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников лидерство вернула себе корейская Hyundai Creta.
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