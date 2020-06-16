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Сбербанк снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой
|По инф. Российской газеты
|16 Июня 2020 г.
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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
Ранее Минфин внес в правительство проект постановления о снижении минимального первоначального взноса по всем программам льготной ипотеки с 20% до 15%. Первым из банков начал корректировать условия своих программ, не дожидаясь утверждения постановления, ВТБ.
В рамках программы ипотеки с господдержкой можно до 1 ноября оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах. Программа предусматривает субсидирование ставки до уровня 6,5%, многие банки предложили и более низкие ставки (Сбербанк — 6,4%, а при регистрации сделки в электронном виде до 30 июня — 6,1%).
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