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Самый высокий пес в мире поставил новый рекорд

По инф. sobesednik.ru   
09 Июня 2020 г.
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Проживающему в Англии немецкому догу, который был признан самой высокой собакой на планете, исполнилось восемь лет.

Немецкий дог, признанный самым высоким в мире псом, поставил новый рекорд

Как пишет Daily Mail, пес Фредди из графства Норфолк ранее был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире – рост животного в холке достигает 1,035 метра. Теперь Фредди стал самым пожилым на планете прадставителем своей породы.

«Я очень беспокоюсь за Фредди и счастлива, что он так дожил до такого возраста и все еще с нами. Он очень избалован и в последнее время получает все, что захочет», – призналась хозяйка пса, отметившего день рождения вместе со своей сестрой, которая всего на несколько минут его младше.

По словам женщины, питомец крайне добродушен. Отмечается, что корм для Фредди обходится ей в среднем в £500 (более $630) в месяц.

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По инф. sobesednik.ru

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