Самым старым экстремистом в России оказалась 90-летняя пенсионерка из Невинномысска

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
По данным портала Credo.Press, в обновленный список Росфинмониторинга верующая из Ставропольского края внесена в список экстремистов и террористов 18 июня.
Ранее силовики задержали активистов религиозной группы в Ялте, Волгограде, Ростове-на-Дону, Георгиевске, возбудили дело на руководителя собрания в Кабардино-Балкарии, а также отобрали недвижимость верующих в Адлере, Анапе, Астрахани. Группа верующих арестована в Дагестане. Центр по противодействию экстремизму главка МВД по Ростовской области счел эту религиозную организацию одним из действующих в регионе деструктивных элементов наряду с радикальными националистами и футбольными фанатами, а также штабом оппозиционера Алексея Навального.
Свидетели Иеговы – международная религиозная организация, имеющая более 8,3 млн последователей по всему миру. В 2009—2010 годы в России началась массовая кампания против «Свидетелей Иеговы». Сообщения об обысках, задержаниях, изъятии имущества и срыве богослужений практически еженедельно появлялись в СМИ. Судами Ростовской области, Республики Алтай, Кемеровской области и Краснодарского края к началу 2013 года признаны экстремистскими 68 наименований их публикаций.
15 марта 2017 года Минюст подал в Верховный Суд России иск о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете ее деятельности и ликвидации. Иск был удовлетворен 20 апреля 2017 года. Организация признана экстремистской из-за хранения периодических изданий, ранее решениями судов признанных экстремистскими из-за критики других религий и утверждения, что только вера «Свидетелей Иеговы» является истинной. Ранее религиозная группа подвергалась репрессиям в нацистской Германии и Советском Союзе.
Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?
Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева подарила президенту РФ Владимиру Путину книгу «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири», над которой работала 30 лет.
В Москве открыли одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Московского международного онкологического центра (ММОЦ).
Источники в различных структурах федеральной власти утверждают, что активная позиция мэра Москвы Сергея Собянина обернулась для него конфликтом с Кремлем, а также ухудшила его личные отношения с Владимиром Путиным.
Комары не способны переносить вирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, проведённого группой вирусологов и эпидемиологов из Высшего института здравоохранения (ISS) Италии.
Отличительная черта законодательного стиля СССР — стремление установить нормы и стандарты на все случаи жизни. Во многом это обусловлено плановым характером экономики. Так что не удивительно, что обеспечение студентов профтехучилищ одеждой и бельём также шло по строгим нормативам.
Совет министров Республики Крым планирует переброску воды из Белогорского водохранилища в сильно обмелевшее Симферопольское, для наполнения которого в засушливый период не хватает естественных стоков горных рек.
Лишь в 49 лет Татьяне Пельтцер удалось обрести известность. Спустя ещё пятнадцать лет актриса сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза, создав на экранах образ заботливой и любящей бабушки. Однако самой артистке судьба даже не подарила счастья стать мамой…
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.