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Самым старым экстремистом в России оказалась 90-летняя пенсионерка из Невинномысска
По инф. rosbalt.ru   
26 Июня 2020 г.
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В список Росфинмониторинга попала 90-летняя жительница ставропольского Невинномысска Римма Ващенко. Женщина входит в запрещенную в России организацию «Свидетели Иеговы».

Самым старым экстремистом в России оказалась 90-летняя пенсионерка из Невинномысска

Как уточняют СМИ, пожилой женщине заблокируют все ее банковские счета. До пенсии Ващенко работала учительницей физики, воспитала троих детей.

Действительно, под номером 2267 в списке значится уроженка села Трушниково Римма Михайловна Ващенко. В августе ей исполнится 90 лет.

Вместе с Ващенко в список включены семь «Свидетелей Иеговы» из Невинномысска в возрасте от 61 до 79 лет.

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По данным портала Credo.Press, в обновленный список Росфинмониторинга верующая из Ставропольского края внесена в список экстремистов и террористов 18 июня.

Ранее силовики задержали активистов религиозной группы в Ялте, Волгограде, Ростове-на-Дону, Георгиевске, возбудили дело на руководителя собрания в Кабардино-Балкарии, а также отобрали недвижимость верующих в Адлере, Анапе, Астрахани. Группа верующих арестована в Дагестане. Центр по противодействию экстремизму главка МВД по Ростовской области счел эту религиозную организацию одним из действующих в регионе деструктивных элементов наряду с радикальными националистами и футбольными фанатами, а также штабом оппозиционера Алексея Навального.

  • Свидетели Иеговы – международная религиозная организация, имеющая более 8,3 млн последователей по всему миру. В 2009—2010 годы в России началась массовая кампания против «Свидетелей Иеговы». Сообщения об обысках, задержаниях, изъятии имущества и срыве богослужений практически еженедельно появлялись в СМИ. Судами Ростовской области, Республики Алтай, Кемеровской области и Краснодарского края к началу 2013 года признаны экстремистскими 68 наименований их публикаций.
  • 15 марта 2017 года Минюст подал в Верховный Суд России иск о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете ее деятельности и ликвидации. Иск был удовлетворен 20 апреля 2017 года. Организация признана экстремистской из-за хранения периодических изданий, ранее решениями судов признанных экстремистскими из-за критики других религий и утверждения, что только вера «Свидетелей Иеговы» является истинной. Ранее религиозная группа подвергалась репрессиям в нацистской Германии и Советском Союзе.

По инф. rosbalt.ru

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