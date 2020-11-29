Русский язык сохранит в Киргизии официальный статус

Конституционное совещание отклонило предложение о лишении русского языка в Киргизии статуса официального. С предложением сделать государственным языком только киргизский выступил член конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев.

«Русский язык останется официальным. Был поднят вопрос о том, чтобы убрать соответствующую норму, но мы ее оставили», — сказал на пресс-конференции член КС Урмат Аманалиев.

Накануне общественный деятель Садирдин Торалиев заявил, что киргизам надо знать английский, «чтобы больше уважали», а с русским они «сидят, как привязанная собака». Торалиев предложил оставить государственным языком только киргизский, а остальные «развивать законами».

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий уже назвал это предложение провокацией.

Интересно, что в настоящее время для получения гражданства Киргизии иностранцу не обязательно знать киргизский язык, — достаточно и знания русского.

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только киргизский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами», — добавил Торалиев.

По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке, никто его не учит, потому что нет потребности в нем. «Нужно создать ее», — резюмировал политик.

Напомним, официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского языка.

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По инф. rosbalt.ru

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