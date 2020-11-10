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Рождественских базаров в Италии нынче не видать
По инф. Парламентской газеты   
10 Ноября 2020 г.
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В связи с эпидемиологической ситуацией в Италии запретили устраивать рождественские базары. Ранее с таким же заявлением выступили власти Литвы.

 

В Италии из-за COVID-19 запретили открывать рождественские базары

Городским префектам поступило письмо от МВД, в котором разрешается закрывать до наступления 21 часа центральные улицы и площади городов, чтобы избежать скопления людей в вечернее время.

Минимальный срок действия циркулярного письма МВД — 15 дней, его могут продлить до 3 декабря. Согласно ему, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране всем гражданам настойчиво рекомендуется ограничить личные передвижения в любое время суток.

  • Начиная с 6 ноября, в соответствии с министерским декретом, на всей территории Италии установлен комендантский час с 22:00 до 05:00, а все области страны в зависимости от критичности ситуации по COVID-19 поделены на жёлтую, оранжевую и красную эпидемиологические зоны, в которых действуют различные уровни карантинных ограничений. Это вызывает протесты не только населения, но и руководителей областных администраций.

Так, административный суд Лацио отклонил требование исполняющего обязанности губернатора Калабрии Нино Спирли отменить распоряжение минздрава о включении области в красную зону и введении на её территории строгого карантина.

  • Согласно официальным данным, в Италии на сегодня насчитывается более 532 тысяч инфицированных. Только за прошедшие сутки их число выросло на 39 811, что является антирекордом за всё время пандемии. Всего же с начала марта в стране заразились COVID-19, включая 41 063 умерших и 328 891 умершего, 902 490 человек.

По инф. pnp.ru

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