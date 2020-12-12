ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Роза Сябитова прокомментировала приговор участнику «Давай поженимся», осужденному за педофилию
По инф. rosbalt.ru   
12 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Ведущая программ на «Первом канале» Роза Сябитова прокомментировала отправление в колонию петербуржца Руслана Казанцева, который ранее принимал участие в ток-шоу «Давай поженимся!».

Роза Сябитова прокомментировала приговор участнику «Давай поженимся», осужденному за педофилию


В беседе с журналистами она заявила, что на программу приходит так много гостей, что отследить жизнь каждого из них невозможно.

«Я вообще не отслеживаю истории наших героев и понятия не имею, что с ними происходит», — сказала Сябитова, добавив, что при выборе гостей есть стандартная процедура проверки по паспорту.

«Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь», — отметила ведущая.

Напомним, ранее в Петербурге завершилось судебное разбирательство в отношении Руслана Казанцева. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшими были дети.

Казанцева приговорили к 13 годам лишения свободы.

Мужчина участвовал в «Давай поженимся» в 2018 году. Отношения с героинями ток-шоу у него не сложились.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 