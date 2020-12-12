Роза Сябитова прокомментировала приговор участнику «Давай поженимся», осужденному за педофилию

Ведущая программ на «Первом канале» Роза Сябитова прокомментировала отправление в колонию петербуржца Руслана Казанцева, который ранее принимал участие в ток-шоу «Давай поженимся!».

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В беседе с журналистами она заявила, что на программу приходит так много гостей, что отследить жизнь каждого из них невозможно.

«Я вообще не отслеживаю истории наших героев и понятия не имею, что с ними происходит», — сказала Сябитова, добавив, что при выборе гостей есть стандартная процедура проверки по паспорту.

«Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь», — отметила ведущая.

Напомним, ранее в Петербурге завершилось судебное разбирательство в отношении Руслана Казанцева. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера. Потерпевшими были дети.

Казанцева приговорили к 13 годам лишения свободы.

Мужчина участвовал в «Давай поженимся» в 2018 году. Отношения с героинями ток-шоу у него не сложились.

По инф. rosbalt.ru

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