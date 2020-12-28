Роза Сябитова не слишком верит в семейное счастье Авербуха и Арзамасовой

Новость и фото со свадьбы актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Илья Авербуха мгновенно облетели весь Интернет. Разница в возрасте между новоиспеченными супругами – 22 года.

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Как звездам выстроить правильные отношения, по просьбе Sobesednik.ru рассказала главная сваха страны Роза Сябитова.

Напомним, что после расставания со своей коллегой Ириной Лобачевой Авербух считался одним из главных завидных женихов. В прессе то и дело появлялись слухи о его романах, но он их опровергал. Однако летом 2020 года 47-летнего серебряного призера Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити заметили в компании 25-летней звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой. Тут уже Авербух отпираться не стал и подтвердил, что состоит в отношениях с актрисой. И вот, 20 декабря 2020 года пара сыграла свадьбу.

– Я верю, что между новобрачными действительно есть любовь и доверие, – заявила 58-летняя Роза Сябитова. – А любовь – это главное в браке, если конечно, этот союз не построен на меркантильном интересе и у пары нет системы договоренностей, как часто это бывает, когда девушка выходят замуж за мужчину гораздо старше себя. Но тут, видимо, не тот случай. Тем не менее, Лизе и Илье стоит помнить, что одной любовью сыт не будешь, и сложности будут, – предупреждает ведущая «Давай поженимся». – Рекомендации здесь хочется дать скорее мужу, чем жене. По сути, Илья Авербух женился на ребенке и должен осознавать, что у Лизы другие друзья, она слушает другую музыку – ну все другое! Поэтому придется решать эти моменты. Я все-таки за равные браки. Молодые должны жить с молодыми. Но каждый решает за себя.

Несмотря на то, что Авербуху придется ощутить на себе всю разницу поколений, главная сваха страны не рекомендует ему уж слишком сильно подстраиваться под молодежь.

– Это будет просто смешно выглядеть, – продолжает Роза. – Такой маразм мы уже видели! Каждый возраст имеет свой кодекс. И время ты не остановишь. Надо просто помнить о том, что нужно следить за своим здоровьем. А молодой жене, кстати, нужно помогать мужу сохранять его здоровье. Не хотелось бы наблюдать такие картины, которые, скорее всего, скоро станут тенденцией: когда дети заканчивают школу, а их возрастные родители стоят рядом с капельницами.

– А что бы вы посоветовали молодой жене Лизе Арзамасовой?

– Любой брак держится на женском терпении и помощи со стороны хороших родителей. Каждой семье нужно помогать, особенно в первый год. Новобрачной я могу дать тот же совет, который дала своей дочери, когда она выходила замуж. Мужчины не дети, но их тоже нужно «воспитывать», – уверена Роза Сябитова. – Когда не получается решить какой-нибудь вопрос с мужем по-хорошему в виде уговоров или по-плохому в виде споров и выяснений отношений, жене нужно уезжать к маме. С мамой вы уже вместе засекаете время и ждете, когда муж за вами приедет. А хороший мужчина именно так и поступает. Он приезжает, кается и возвращает жену обратно. Это самый действенный способ во всем разобраться, сформулировать новые обязательства друг перед другом. А потом уже с чемоданами и благословением родителей возвращаться к мужу. Это если говорить о классических вариантах, где нет экстремальных ситуаций в виде насилия, страдания детей. Я всегда говорю, что семья – это американские горки: вверх-вниз, вверх-вниз. И так всю жизнь, плато не будет никогда.

По инф. Sobesednik.ru

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