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Роза Сябитова не слишком верит в семейное счастье Авербуха и Арзамасовой
Майя Амбре, Sobesednik.ru   
28 Декабря 2020 г.
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Новость и фото со свадьбы актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Илья Авербуха мгновенно облетели весь Интернет. Разница в возрасте между новоиспеченными супругами – 22 года.

Роза Сябитова не слишком верит в семейное счастье Авербуха и Арзамасовой


Как звездам выстроить правильные отношения, по просьбе Sobesednik.ru рассказала главная сваха страны Роза Сябитова.

Напомним, что после расставания со своей коллегой Ириной Лобачевой Авербух считался одним из главных завидных женихов. В прессе то и дело появлялись слухи о его романах, но он их опровергал. Однако летом 2020 года 47-летнего серебряного призера Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити заметили в компании 25-летней звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой. Тут уже Авербух отпираться не стал и подтвердил, что состоит в отношениях с актрисой. И вот, 20 декабря 2020 года пара сыграла свадьбу.

– Я верю, что между новобрачными действительно есть любовь и доверие, – заявила 58-летняя Роза Сябитова. – А любовь – это главное в браке, если конечно, этот союз не построен на меркантильном интересе и у пары нет системы договоренностей, как часто это бывает, когда девушка выходят замуж за мужчину гораздо старше себя. Но тут, видимо, не тот случай. Тем не менее, Лизе и Илье стоит помнить, что одной любовью сыт не будешь, и сложности будут, – предупреждает ведущая «Давай поженимся». – Рекомендации здесь хочется дать скорее мужу, чем жене. По сути, Илья Авербух женился на ребенке и должен осознавать, что у Лизы другие друзья, она слушает другую музыку – ну все другое! Поэтому придется решать эти моменты. Я все-таки за равные браки. Молодые должны жить с молодыми. Но каждый решает за себя.

Несмотря на то, что Авербуху придется ощутить на себе всю разницу поколений, главная сваха страны не рекомендует ему уж слишком сильно подстраиваться под молодежь.

– Это будет просто смешно выглядеть, – продолжает Роза. – Такой маразм мы уже видели! Каждый возраст имеет свой кодекс. И время ты не остановишь. Надо просто помнить о том, что нужно следить за своим здоровьем. А молодой жене, кстати, нужно помогать мужу сохранять его здоровье. Не хотелось бы наблюдать такие картины, которые, скорее всего, скоро станут тенденцией: когда дети заканчивают школу, а их возрастные родители стоят рядом с капельницами.

– А что бы вы посоветовали молодой жене Лизе Арзамасовой?

– Любой брак держится на женском терпении и помощи со стороны хороших родителей. Каждой семье нужно помогать, особенно в первый год. Новобрачной я могу дать тот же совет, который дала своей дочери, когда она выходила замуж. Мужчины не дети, но их тоже нужно «воспитывать», – уверена Роза Сябитова. – Когда не получается решить какой-нибудь вопрос с мужем по-хорошему в виде уговоров или по-плохому в виде споров и выяснений отношений, жене нужно уезжать к маме. С мамой вы уже вместе засекаете время и ждете, когда муж за вами приедет. А хороший мужчина именно так и поступает. Он приезжает, кается и возвращает жену обратно. Это самый действенный способ во всем разобраться, сформулировать новые обязательства друг перед другом. А потом уже с чемоданами и благословением родителей возвращаться к мужу. Это если говорить о классических вариантах, где нет экстремальных ситуаций в виде насилия, страдания детей. Я всегда говорю, что семья – это американские горки: вверх-вниз, вверх-вниз. И так всю жизнь, плато не будет никогда.

По инф. Sobesednik.ru

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