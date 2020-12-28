Роза Сябитова не слишком верит в семейное счастье Авербуха и Арзамасовой

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Как звездам выстроить правильные отношения, по просьбе Sobesednik.ru рассказала главная сваха страны Роза Сябитова.
Напомним, что после расставания со своей коллегой Ириной Лобачевой Авербух считался одним из главных завидных женихов. В прессе то и дело появлялись слухи о его романах, но он их опровергал. Однако летом 2020 года 47-летнего серебряного призера Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити заметили в компании 25-летней звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой. Тут уже Авербух отпираться не стал и подтвердил, что состоит в отношениях с актрисой. И вот, 20 декабря 2020 года пара сыграла свадьбу.
– Я верю, что между новобрачными действительно есть любовь и доверие, – заявила 58-летняя Роза Сябитова. – А любовь – это главное в браке, если конечно, этот союз не построен на меркантильном интересе и у пары нет системы договоренностей, как часто это бывает, когда девушка выходят замуж за мужчину гораздо старше себя. Но тут, видимо, не тот случай. Тем не менее, Лизе и Илье стоит помнить, что одной любовью сыт не будешь, и сложности будут, – предупреждает ведущая «Давай поженимся». – Рекомендации здесь хочется дать скорее мужу, чем жене. По сути, Илья Авербух женился на ребенке и должен осознавать, что у Лизы другие друзья, она слушает другую музыку – ну все другое! Поэтому придется решать эти моменты. Я все-таки за равные браки. Молодые должны жить с молодыми. Но каждый решает за себя.
Несмотря на то, что Авербуху придется ощутить на себе всю разницу поколений, главная сваха страны не рекомендует ему уж слишком сильно подстраиваться под молодежь.
– Это будет просто смешно выглядеть, – продолжает Роза. – Такой маразм мы уже видели! Каждый возраст имеет свой кодекс. И время ты не остановишь. Надо просто помнить о том, что нужно следить за своим здоровьем. А молодой жене, кстати, нужно помогать мужу сохранять его здоровье. Не хотелось бы наблюдать такие картины, которые, скорее всего, скоро станут тенденцией: когда дети заканчивают школу, а их возрастные родители стоят рядом с капельницами.
– А что бы вы посоветовали молодой жене Лизе Арзамасовой?
– Любой брак держится на женском терпении и помощи со стороны хороших родителей. Каждой семье нужно помогать, особенно в первый год. Новобрачной я могу дать тот же совет, который дала своей дочери, когда она выходила замуж. Мужчины не дети, но их тоже нужно «воспитывать», – уверена Роза Сябитова. – Когда не получается решить какой-нибудь вопрос с мужем по-хорошему в виде уговоров или по-плохому в виде споров и выяснений отношений, жене нужно уезжать к маме. С мамой вы уже вместе засекаете время и ждете, когда муж за вами приедет. А хороший мужчина именно так и поступает. Он приезжает, кается и возвращает жену обратно. Это самый действенный способ во всем разобраться, сформулировать новые обязательства друг перед другом. А потом уже с чемоданами и благословением родителей возвращаться к мужу. Это если говорить о классических вариантах, где нет экстремальных ситуаций в виде насилия, страдания детей. Я всегда говорю, что семья – это американские горки: вверх-вниз, вверх-вниз. И так всю жизнь, плато не будет никогда.
В Санкт-Петербургском городском суде вынесли приговор историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Суд назначил ему 12,5 лет колонии строгого режима.
«Буханка» в очередной раз подтвердила тезис о том, что является самым универсальным автомобилем Ульяновского автозавода. В конце декабря и начале января эту машину будет использовать Дед Мороз для передвижений по Омску.
В центре европейской части страны температура в новогоднюю ночь превысит норму на семь-восемь градусов. 30 декабря синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, усилятся и порывы ветра до 10–11 метров в секунду.
Волгоградская область 27 декабря в два часа ночи перешла с местного времени обратно на московское. С 1988 года в области действовало московское время. Но в последние годы от жителей стали поступать обращения с просьбой перейти в «свой» часовой пояс.
По мнению исследователей, пандемия коронавируса привела к снижению прибыльности наземных казино на 33%. За этот год казино Европы получили 49,5 млрд евро, в то время как в 2019 году эта цифра достигала 74 млрд евро. Ожидается, что в следующем году онлайн-сектор гемблинга в Европе станет намного востребование и его доходы вырастут на 7%. Через интернет игроки могут получать дополнительные бонусные поощрения и принимать участие в акциях. Используя сайт онлайн-казино, можно развлекаться в азартные игры в привычной для себя обстановке, что и привлекает геймеров всех стран.
Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев в социальных сетях рассказал о том, как проводит предновогодние дни со своей семьёй. По словам Шепелева, у Платона и Лады вкусы сильно отличаются от его собственных.
Невероятно обаятельного Адриано Челентано обожали все женщины мира, и советские представительницы прекрасного пола не были исключением. А ведь актёр мог стать «нашим» в прямом смысле этого слова, если бы когда-то не отказался от выгодного предложения.
Суд во Франции рассмотрел дело о кваканье лягушек в частном пруду в деревне Дордонь и признал, что они шумят слишком громко, сообщает Guardian. Водоем «приговорили» к осушению. Каждые сутки просрочки обойдутся его владельцам в €150 штрафа.
До конца декабря в библиотеке имени Тимирязева на улице Шкапина в Петербурге можно посетить праздничную выставку «Новый Год и Рождество — семейные праздники». Она состоит из дореволюционных и военных поздравительных открыток, писем, фотоснимков, календарей, праздничных номеров газет и журналов рубежа веков.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.