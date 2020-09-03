Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин.
Cостояние Потанина оценивается в 24 млрд долларов. За время, прошедшее с момента составления прошлого рейтинга, ему удалось увеличить свой капитал на 25 млн долларов или 0,11%.
Вслед за Потаниным расположился Сулейман Керимов, владеющий вместе со своей семьей золотодобывающей компаний «Полюс». Их совокупное состояние оценивается в 23,8 млрд долларов, за отчетный период оно сократилось на 779 млн долларов или 3,17%.
Немного отстает от них председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Ему вменяют обладание 22,6 млрд долларов. Рост его благосостояния составил 105 млн долларов или 0,46%.
- Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Суд по «делу Ефремова»: актёр признал вину, прокурор требует 11 лет колонии
Михаил Ефремов выступил с неожиданным заявлением в Пресненском суде Москвы. Артист, которого судят за смертельное ДТП на Смоленской площади, заявил, что признает свою вину в аварии.
-
Дату начала Второй мировой войны точно скажете? А вот многие — нет
Несмотря на бесконечные часы истории в школе, которых у нас больше, чем во многих других странах, и широко освещаемое СМИ 75-летие окончания Второй мировой войны, россияне путаются в датах этого трагического события 20 века.
-
Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин
Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин.
-
Зюганов: «В Кремле идет борьба двух башен»
За кажущейся политической стабильностью в России на самом деле скрывается серьезная и непримиримая борьба, которую властные элиты ведут в надежде перехватить инициативу в управлении страной. Такого мнения придерживается лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
-
Состояние отравленного Навального все еще тяжелое
Медики немецкой клиники Charite заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
-
Шихан Куштау официально стал памятником природы
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, в соответствии с которым шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения «Гора Куштау».
-
Жители ветхих и аварийных домов получат новую квартиру быстрее?
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 сентября поручил проработать комитетам палаты по транспорту и строительству, по жилищной политике и ЖКХ совместно с Минфином и Центробанком план законодательного сопровождения ускоренного переселения из ветхого жилья.
-
Книга жалоб в магазине станет необязательной
Копировать и фотографировать печатные издания в магазинах могут запретить, книги жалоб и предложений станут необязательными, для онлайн-торговли введут перечень невозвратных товаров, а региональные власти не смогут вводить ограничения на продажу пищевой продукции.
-
3 сентября — День окончания Второй мировой войны
В честь этого события в России отмечают день воинской славы России, День окончания Второй мировой войны. Раньше он приходился на 2 сентября, но в этом году вступил в силу закон сенаторов и депутатов Госдумы, который уточнил дату. Разработчики отмечают, что в СССР был принят указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией.
-
Дочь Валентины Легкоступовой озвучила окончательную причину смерти певицы
Установлена причина смерти известной эстрадной певицы и исполнительницы хита «Ягода малина» Валентины Легкоступовой.
-
На сколько вырастут сентябрьские цены?
Годовая инфляция в России прогнозируется в сентябре на уровне 3,6%, и к концу года она ускорится до 3,7%. Таковы результаты консенсус-прогноза, составленного РИА «Новости» на основе опроса аналитиков.
-
Собянин сделал бесплатными пересадки еще на 8 станциях метро и МЦД
В московском метро пассажиры смогут делать бесплатные пересадки еще на восемь станций подземки и МЦД. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
-
Власти Крыма готовы согласиться на самые фантастические предложения
Власти республики Крым рассматривают все возможные варианты сохранения истощающихся запасов питьевой воды для снабжения столицы республики, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов.
-
В Башкирии нашли подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана
Следователям удалось установить и задержать подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Ветерана до смерти забили в июле.
-
Михаил Шуфутинский пообещал спеть онлайн про третье сентября
Эстрадный певец и лауреат премий «Шансон года» Михаил Шуфутинский пообещал 3 сентября снова исполнить свой главный хит.
-
Ежегодно проходивший флюорографию россиянин умер от рака легких
Минздрав Челябинской области и органы Следственного комитета ведут проверки обстоятельств смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, несмотря на то, что он ежегодно проходил флюорографию.
-
Трагедия в подмосковном детсаду: убили воспитательницу!
Убийство воспитательницы детского сада совершено в подмосковном Воскресенске на глазах у детей.
-
Финал ленты «В созвездии Стрельца» неоднозначен. Ждать продолжения?
Премьера сериала «В созвездии стрельца» состоялась на Первом канале. Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Реакция зрителей на кино была неоднозначной. И чтобы составить собственное мнение фильме, если вдруг сериал не довелось посмотреть, после показа ленты на ТВ ее можно посмотреть онлайн.
-
Греция решила на две недели открыть границу для россиян
Власти Греции приняли решение открыть границу для граждан России с 7 по 21 августа. За это время на территорию страны смогут попасть 1 тыс. человек — до 500 россиян в неделю.
-
В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
В Беслане начались траурные мероприятия в память о погибших в результате теракта 1–3 сентября 2004 года.