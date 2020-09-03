Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин

Самым богатым россиянином по мнению агентства Forbes Real Time вновь стал глава и бенефициар горном-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин.

Cостояние Потанина оценивается в 24 млрд долларов. За время, прошедшее с момента составления прошлого рейтинга, ему удалось увеличить свой капитал на 25 млн долларов или 0,11%.

Вслед за Потаниным расположился Сулейман Керимов, владеющий вместе со своей семьей золотодобывающей компаний «Полюс». Их совокупное состояние оценивается в 23,8 млрд долларов, за отчетный период оно сократилось на 779 млн долларов или 3,17%.

Немного отстает от них председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин. Ему вменяют обладание 22,6 млрд долларов. Рост его благосостояния составил 105 млн долларов или 0,46%.

Заметим, что одной из примечательных черт "капитализма по-российски" является плоская шкала налогообложения: одинаковые 13% НДФЛ в казну платит со своих доходов и миллиардер, и медсестра из провинциальной больницы... Хотя во многих странах того самого "звериного европейского капитала" - как раз наоборот, многие социальные издержки перекладываются на плечи богачей. А совсем недавно выяснилось парадоксальное - оказывается, в Кремле вообще пока "не имеют позиции" по поводу элементарной напрашивающейся идеи - избавить от "подоходника" хотя бы самых бедных граждан!

Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!

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