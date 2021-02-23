Россияне требуют приравнять воровство из бюджета к госизмене

В современной России хищение бюджетных средств и взяточничество в госструктурах должны быть приравнены в Уголовном кодексе к государственной измене и наказываться соответственно. Петиция с таким требованием размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала около трех тысяч голосов.

Автор пишет, что только такая мера поможет предотвратить «воровство бюджетных средств на всех уровнях» и искоренить воров из госструктур.

Напомним, в конце 2020 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил законодательно запретить для коррупционеров возможность вновь претендовать на должность госслужащего после получения судебного штрафа за взятку. Краснов уточнил, что штраф за взятку сейчас судимостью не считается и не образует рецидива. В итоге в дальнейшем такой «проштрафовавшийся» имеет возможность снова претендовать на должности государственной и муниципальной службы.

Генпрокурор предложил проработать вопрос о поправках в законодательство, которые ограничат применение к коррупционерам данной меры уголовно-правового характера.

Краснов добавил, что выявляются факты направления в суд дел с ходатайством о применении судебного штрафа при отсутствии доказательств, с заниженной квалификацией содеянного и другими грубыми нарушениями закона.

По данным Генпркуратуры, ущерб от коррупционных преступлений по возбужденным уголовным делам за 9 месяцев 2020 года составил 45,4 млрд рублей. По итогам 2019 года сумма была около 55,1 млрд, составило 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в стране.

Коррупционные преступления отличаются повышенной латентностью, поэтому точную сумму ущерба установить довольно сложно, признал Краснов. Уровень коррупционной преступности в России генпрокурор оценил в 30 тыс. случаев в год, и он практически не меняется. Так, на 1 октября текущего года показатель был зафиксирован на отметке 26 тыс. 311 коррупционных преступлений. «Наша задача состоит в том, чтобы не столько ужесточить ответственность, сколько укоренить в сознании коррупционеров мысль о ее неотвратимости», — подчеркнул генпрокурор.

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Краснов указал, что реально вернуть в казну удается менее трети от взысканных у коррупционеров сумм. «Существует большой разрыв между суммой удовлетворенных судами исков прокуроров и средствами, реально поступающими в казну», — признал Краснов.

Он привел пример: за последние полтора года прокуроры в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводств предъявили исковых заявлений на общую сумму свыше 35 млрд рублей, но в бюджет поступило только 9,4 млрд.

При этом за совершение всех административных правонарушений коррупционной направленности в этот же период наложено штрафов на общую сумму 1,2 млрд рублей. Но взыскано из них только 639 млн рублей.

По инф. rosbalt.ru

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