Россиян ждут семь сокращенных рабочих недель в 2021 году

Стало известно, как россияне будут отдыхать в новом 2021 году. Календарь праздничных и выходных дней опубликован Рострудом. Новый год начнется с десятидневных праздников с 1 по 10 января.

Первая короткая неделя связана с праздником 23 февраля, когда рабочий день 22 февраля перенесут на субботу 20-го. Таким образом, с 15 по 20 февраля будет единственная в году шестидневная рабочая неделя.

«Отдыхать будем с 21 по 23 февраля», — сказано в сообщении.

После этого в марте россияне будут работать одну четырехдневную неделю.

Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Работать россияне будут с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Еще одна короткая рабочая неделя выпадает на День России 12 июня. Праздник будет в субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник 14 июня.

Также порадует россиян и график в ноябре, когда празднуется День народного единства (4 ноября). Выходной день переносится с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом, на работу нужно выйти с 1 по 3 ноября, а отдых продлится с 4 по 7 ноября.

Ранее 25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в этом году «де-юре быть не может».

«Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа», — отметил он.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем.

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По инф. rosbalt.ru

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