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«Роскосмос» рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Венеру
По инф. Российской газеты   
15 Декабря 2020 г.
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К 50-летию посадки межпланетной автоматической станции «Венера-7» на поверхность второй по удаленности от Солнца планеты «Роскосмос» обнародовал документы по подготовке аппарата к полету.

«Роскосмос» рассекретил документы к юбилею первой мягкой посадки на Венеру

«Венеру-7» от ее предшественницы отличали повышенная теплоизоляция, новый высотометр, изоляционный материал, измененный корпус, который смог выдерживать большее давление. В результате масса автоматической станции увеличилась до 500 килограммов. Спускаемый аппарат «Венеры-6» весил 380 килограммов. 17 августа 1970 года при помощи ракеты-носителя «Молния-М» с космодрома Байконур «Венеру-7» вывели на орбиту.

Полет до поверхности планеты у нее занял чуть менее четырех месяцев. А там аппарат ожидали жесткие условия — давление около 100 атмосфер и температура почти 500 градусов по Цельсию. Поэтому непосредственно на планете автоматическая станция проработала около 20 минут, после чего внутренняя аппаратура нагрелась до 500 градусов и перестала работать.

После завершения миссии главным конструкторам завода им. С. А. Лавочкина и НИИ приборостроения было поручено «провести тщательный анализ работы систем объекта В-70 и разработать перечень мероприятий по выявлению и устранению причин отказов, имевших место при полете станции», — говорится в приказе министра общего машиностроения.

Посмотреть приказы министра общего машиностроения, письма ученому секретарю Межведомственного научно-технического совета, протоколы заседаний этого совета, заключения государственных и экспертных комиссий, фотографии тех лет можно на сайте космического ведомства.

  • Добавим, что первой в 1967 году планеты достигла советская станция «Венера-4», однако тогда приземлиться она не смогла. Это сделает 15 декабря 1970 года станция «Венера-7».
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