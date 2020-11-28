Росгвардеец спас женщину с ребенком от стаи бездомных собак

Офицер ОМОН отбил женщину с ребенком от стаи бездомных собак. Случай произошел около двух недель назад — о поступке сотрудника Росгвардии стало известно из письма благодарной жительницы Самары, поступившего в адрес его руководства.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что женщина вместе со своей маленькой дочкой гуляла в одном из новых микрорайонов города. Из расположенного рядом леса выскочила стая бездомных собак и набросилась на молодую маму с ребенком.
Одна из собак вцепилась в ногу сидевшего в коляске ребенка и пыталась ее вытащить. Девочка сильно испугалась. Мама отгоняла животных, звала на помощь, но никто не откликался.
- По словам молодой женщины, было очень страшно. И тут она увидела, как от магазина к ним бежит мужчина с двумя пакетами в руках. Бросив свою ношу, он кинулся на собак и стал их отшвыривать. Одно из животных вцепилось ему в куртку и оторвало рукав. Но это его не остановило. В конце концов мужчина в одиночку разогнал целую стаю, в которой было не менее десятка разъяренных псов.
Придя в себя, женщина спросила, как его зовут и где он работает. Он сказал, что его зовут Александр, и что он служит в Росгвардии. В ходе разговора выяснилось, что в этот день у них с женой была годовщина свадьбы. А в пакетах он нес из магазина продукты к праздничному столу. Женщина обратилась к командованию Росгвардии с просьбой передать искреннюю благодарность Александру. «Он наш спаситель и ангел-хранитель», — говорится в письме.
Александр — офицер ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. Он участник боевых действий, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Срочную службу проходил в морской пехоте.
Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудника.
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