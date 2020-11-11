Рогозин еще и тексты песен про космос пишет. А вы не знали?

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
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На сайте корпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями, автором текстов к которым стал Дмитрий Рогозин.
Желающие ознакомиться с творчеством главы «Роскосмоса» могут послушать песни онлайн, скачать и посмотреть клипы.
Среди них композиции: «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!» и другие. Среди авторов также указаны Татьяна Рогозина, супруга руководителя госкорпорации, рок-музыкант Александр Маршал, бывший участник группы «Парк Горького», бывший спичрайтер президентов РФ Джахан Поллыева.
Исполняют песни Николай Расторгуев, Денис Майданов, Андрей Ктитарев и Эдвард Хачарян.
Композиции авторства Рогозина звучали на День космонавтики в 2019 году в Кремлевском дворце.
В сентябре стало известно, что Рогозин выступит продюсером нового художественного фильма о космосе. Это совместный проект «Роскосмоса» и Первого канала. Съемки фильма с рабочим названием «Вызов» пройдут на Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года. Главную роль должна получить победительница специального конкурса.
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