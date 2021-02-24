Родственник английской королевы получил срок за попытку изнасилования

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Как сообщают СМИ, инцидент произошел в феврале 2020 года в родовом замке в Шотландии. 34-летний граф напал на девушку, которая гостила в замке. Ночью он вошел в комнату и попытался раздеть девушку, не обращая внимания на сопротивление с ее стороны.
Пострадавшей удалось вытолкать графа из комнаты и забаррикадироваться. О произошедшем она рассказала друзьям.
Граф полностью признал свою вину, принес извинения девушке, родным и коллегам. Он объяснил свое поведение сильным алкогольным опьянением, но подчеркнул, что это его не оправдывает.
Полиция Хорватии установила подозреваемых в убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного в 1991 году, одним из них оказался помощник командира спецподразделения Сербской Краины.
Первый выпуск программы «Очевидное — невероятное» появился на советском телеэкране 24 февраля 1973 года. Ее создали советские ученые и просветители Сергей Капица и Лев Николаев. В передаче рассказывали о научных и технических достижениях, поднимали вопросы культуры и философии.
Обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании предъявлено 72-летнему французскому актеру Жерару Депардье, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Жительница Луги (Ленинградская область) Маргарита Юдина призвала Министерство внутренних дел разгласить личность силовика, который ударил ее в живот в ходе несанкционированного протеста. Мы рассказывали об этом вопиющем случае...
Известная певица Алиса Мон, популярность которой пришлась на вторую половину 90-х, никогда не становилась участницей каких-либо крупных скандалов. Однако, как оказалось, её жизнь трудно назвать спокойной.
Любимый в народе герой «Сватов» Семён Фурман добился неплохих успехов в карьере, даже несмотря на специфическую внешность. В свои 70 лет он уже стал почётным дедушкой, но ещё задолго до этого артист выглядел чуть ли не стариком.
Россия входит в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. Не удивительно, что армия и госбезопасность, по мнению россиян, — самые авторитетные институты. Однако несмотря на уважение населения к военным структурам, большинство россиян хочет, чтобы власти тратили больше денег на улучшение благосостояния граждан.
Недавно ученые всего мира с замиранием сердца следили за посадкой на Марс американского Perseverance - первого в истории марсохода с дроном-вертолетом. Позади семь месяцев полета, почти 471 млн накрученных среди звезд километров. Есть статистика: во время посадки половина космических миссий на Марс заканчивалась катастрофой. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Ее даже назвали "семь минут ужаса".
Под книжной обложкой - очень необычное, но притягательное исследования истории автомобилестроения в странах социалистического блока во времена Советского Союза. Вот что пишет о ней известный рецензент Владислав Толстов.
Стать родителями – огромное счастье, но не каждому, кто хочет его испытать, оно дается. И поэтому многие несостоявшиеся мамы и папы ищут разные возможности завести малыша. ЭКО, суррогатные матери, прибегают и к донорам спермы. Для некоторых людей обращение к таким способам – единственный шанс, чтобы ребенок появился на свет, для них отсутствие детей – большая человеческая трагедия. Но в любом методе есть и свои нюансы. Например, у одного донора спермы может быть... под 200 сынишек и дочек. И что с этим делать?
В России за прошлый год количество сексуальных преступлений против несовершеннолетних воспитанников детских домов выросло в 13 раз. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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