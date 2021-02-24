Родственник английской королевы получил срок за попытку изнасилования

К десяти месяцам тюрьмы приговорен за попытку изнасилования родственник королевы Елизаветы II, граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон.

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Как сообщают СМИ, инцидент произошел в феврале 2020 года в родовом замке в Шотландии. 34-летний граф напал на девушку, которая гостила в замке. Ночью он вошел в комнату и попытался раздеть девушку, не обращая внимания на сопротивление с ее стороны.

Пострадавшей удалось вытолкать графа из комнаты и забаррикадироваться. О произошедшем она рассказала друзьям.

Граф полностью признал свою вину, принес извинения девушке, родным и коллегам. Он объяснил свое поведение сильным алкогольным опьянением, но подчеркнул, что это его не оправдывает.

По инф. rosbalt.ru

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