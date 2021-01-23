Родителям до смерти забитого полицейскими россиянина присудили 2 миллиона рублей

Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей погибшего в отделе полиции Александра Паутова, которые потребовали от МВД 2 млн рублей за моральный ущерб.

Паутова задержали в сентябре 2016 года, когда выпившие капитан полиции Евгений Шебуняев и его помощник Юрий Муллин шли в магазин за алкоголем, уточняют в фонде. Мужчину доставили в отдел, так как сотрудникам полиции показалось, что у него могут быть наркотики. Однако запрещенных веществ у задержанного не нашли. В отделе полиции Паутова начали избивать. Поняв, что он умер, полицейские вынесли тело на улицу и оставили в 30 метрах от отдела.

Экспертиза показала, что у мужчины был разрыв селезенки, переломы ребер и челюсти от ударов «тяжелым тупым предметом».

В феврале 2019 года суд признал Шебуняева и Муллина виновными. Их приговорили к 13 и 8 годам колонии строгого режима. Шебуняева лишили звания и права занимать должности в ОВД.

Сейчас суд удовлетворил иск родителей. Полицейские должны выплатить им 2 млн рублей за моральный ущерб, а также возместить расходы за похороны.

Еще один случай с гибелью задержанного в отделе полиции произошел в Калининграде. В январе прокуратура запросила до шести лет колонии для двоих полицейских, которых обвиняют в смерти Ивана Вшивкова.

Молодого человека задержали в октябре 2019 года по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка). Его доставили в отдел полиции Московского района Калининграда и поместили в камеру, где лился кипяток. По версии следствия, полицейские знали, что в камере для задержанных повреждена система отопления, тем не менее, продержали там Вшивкова около получаса. Мужчина получил ожоги 95% тела. Он скончался в больнице от ран.

Увы, представители силовых структур - нет-нет да и мелькают в качестве фигурантов уголовной хроники.

А еще мы собираем истории про компенсации, в том числе и по подобным печальным судебным делам (ссылка).

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...