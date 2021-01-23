Родителям до смерти забитого полицейскими россиянина присудили 2 миллиона рублей

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск родителей погибшего в отделе полиции Александра Паутова, которые потребовали от МВД 2 млн рублей за моральный ущерб.
Паутова задержали в сентябре 2016 года, когда выпившие капитан полиции Евгений Шебуняев и его помощник Юрий Муллин шли в магазин за алкоголем, уточняют в фонде. Мужчину доставили в отдел, так как сотрудникам полиции показалось, что у него могут быть наркотики. Однако запрещенных веществ у задержанного не нашли. В отделе полиции Паутова начали избивать. Поняв, что он умер, полицейские вынесли тело на улицу и оставили в 30 метрах от отдела.
Экспертиза показала, что у мужчины был разрыв селезенки, переломы ребер и челюсти от ударов «тяжелым тупым предметом».
В феврале 2019 года суд признал Шебуняева и Муллина виновными. Их приговорили к 13 и 8 годам колонии строгого режима. Шебуняева лишили звания и права занимать должности в ОВД.
Сейчас суд удовлетворил иск родителей. Полицейские должны выплатить им 2 млн рублей за моральный ущерб, а также возместить расходы за похороны.
Еще один случай с гибелью задержанного в отделе полиции произошел в Калининграде. В январе прокуратура запросила до шести лет колонии для двоих полицейских, которых обвиняют в смерти Ивана Вшивкова.
Молодого человека задержали в октябре 2019 года по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка). Его доставили в отдел полиции Московского района Калининграда и поместили в камеру, где лился кипяток. По версии следствия, полицейские знали, что в камере для задержанных повреждена система отопления, тем не менее, продержали там Вшивкова около получаса. Мужчина получил ожоги 95% тела. Он скончался в больнице от ран.
Увы, представители силовых структур - нет-нет да и мелькают в качестве фигурантов уголовной хроники.
А еще мы собираем истории про компенсации, в том числе и по подобным печальным судебным делам (ссылка).
Во все времена индивидуальный пошив одежды был неплохим источником постоянного или дополнительного дохода, и в наши дни это занятие по-прежнему актуально. Сегодня многие люди задумываются над открытием собственного бизнеса, причем желательно с минимальными начальными вложениями. В этом плане открытие швейной мастерской вполне подходит, ведь поначалу шить можно самостоятельно и у себя дома, а уже после раскрутки можно арендовать помещение под ателье и нанимать работников. Так или иначе, но в первую очередь необходимо тщательно продумать бизнес-план.
Поздно вечером в среду, 20 января, жители многоэтажки в Угловом переулке, что недалеко от Савеловского вокзала Москвы, нашли тело 82-летней соседки. Позже выяснилось, что расправилась с пенсионеркой не кто иная, как ее сиделка.
Благовещенский городской суд прекратил уголовное дело о массовом заражении маленьких пациентов гепатитом С в отношении сотрудников Амурской областной детской клинической больницы в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. За несколько лет гепатитом заразили более сотни пациентов гематологического отделения больницы.
Международная группа археологов провела радарное исследование на границе Белиза и Гватемалы и изучила древний город Эль-Пилар. В результате ученым удалось обнаружить более 1,8 тысячи объектов, построенных народом майя и надежно скрытых сегодня джунглями.
Не так давно Лолита Милявская призналась, что тайно вышла замуж. Произошло это на шоу «Новогодняя маска», которое было показано на НТВ в новогоднюю ночь. При этом личность своего шестого по счету супруга певица раскрывать не стала.
В Москве в четвертом квартале этого года планируется запустить эксперимент по выдаче электронных паспортов в виде пластиковой карты, также появится и мобильное приложение в качестве дополнения к таким паспортам. Об этом на расширенной коллегии столичного ГУ МВД сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.
Сегодня вас ждёт максимально книжная подборка событий культурного Интернета. Вы прогуляетесь по заснеженным просторам Сибири, узнаете много нового о тайнах и мифах Испании и познакомитесь с творчеством знаменитой финской писательницы Керсти Бергрот.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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