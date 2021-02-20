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Родители отсудили сто тысяч рублей за падение сына с качелей

Вера Черенева, Российская газета   
20 Февраля 2021 г.
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В Череповце школьник упал с качелей и сломал руку. Родители ребенка пошли в суд и добились компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

В Череповце родители отсудили 100 тысяч рублей за падение сына с качелей

Ребенок получил травму в августе прошлого года. Он не просто упал с качелей, качели под ним сломались. Родители предположили, что игровое оборудование было неисправным, поэтому мальчик и упал.

Иск родители подали к администрации Судского сельского поселения и администрации Череповецкого муниципального района. На судебном заседании выяснилось, что качели, на которых произошел несчастный случай, новые. Их установили только два года назад. Правда, на баланс сельского поселения или района они не передавались.

Причиной того, что качели сломались всего спустя два года после начала эксплуатации, стало то, что на них кто-то крутил «солнышко».

На судебном заседании долго выяснялось, на чьем же балансе находятся качели. Представители сельского поселения указывали на управляющую компанию, там кивали на муниципалитет.

Вызвали на заседание и поставщика оборудования, который заявил, что с качелями все было в порядке, когда их устанавливали.

В итоге суд решил, что качели должны находиться на балансе администрации Череповецкого района и обязал муниципалитет выплатить 100 тысяч рублей родителям ребенка в качестве компенсации моральных страданий мальчика при переломе руки.

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