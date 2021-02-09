Роды в чуме: на Ямале врачи спасли малыша жены оленевода

В далекой тундре, прямо в чуме, пришлось принимать роды бригаде врачей санитарной авиации Салехардской окружной клинической больницы.

Чтобы добраться до жилища оленеводов-кочевников, медики сначала летели на вертолете, потом в метель при морозе минус 30 градусов несколько десятков километров ехали на снегоходе. С собой у них был весь набор необходимых медикаментов, аппарат ИВЛ и кювез для новорожденных.

Схватки у роженицы начались раньше срока, на 33 неделе беременности. Как говорят врачи, жены оленеводов хоть и состоят на учете у гинеколога, но на прием к доктору приезжают очень редко. Как правило, до последнего помогают мужу в тундре, следят за детьми, и в роддом отправляются уже перед самыми родами.

Температура в чуме хоть и теплее, чем на улице, но все же для того, чтобы все прошло удачно, медикам и родственникам женщины пришлось пожарче натопить буржуйку, специально греть пеленки для малыша.

— Роды вне условий стационара — это всегда риск. Нам нужно было создать условия, максимально схожие с внутриутробными, поскольку младенец появился на свет раньше положенного срока. Поддержание нужной температуры тела у ребенка — это очень важно, особенно во время транспортировки. Но мы справились, — говорит врач-неонатолог Наталья Фадеева, принимавшая роды в чуме.

Маленького ямальца и его маму немедленно доставили в перинатальный центр. Весь путь до Салехарда недоношенный малыш находился на кислородной поддержке. Сегодня мама и малыш находятся под наблюдением врачей перинатального центра и оба чувствуют себя хорошо.

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