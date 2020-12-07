ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Рыбак из Тверской области похвастался необычным уловом
По инф. rosbalt.ru   
07 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В городе Удомля Тверской области рыбак поймал живую креветку в пресноводном озере.

«Что она у нас делает?»: рыбак из Удомли похвастался необычным уловом

Как рассказал горожанин землякам в соцсети, он поймал живую креветку в канале. «Это нормально? Что она у нас делает?» — удивился житель Удомли.

Вода озера Удомля служит охладителем для Калининской АЭС, поэтому вода в нем теплее, чем в других тверских водоемах и не замерзает даже в феврале.

Пользователи в комментариях рассказали, что необычных обитателей можно встретить и в других охладителях. Так, по словам одного из отвечающих, в Десногорске у Смоленской АЭС креветок тоже можно встретить. Кроме того, как предположили участники обсуждения, креветок могут запускать специально, для чистки водохранилища.

В прошлом году житель Воронежа поймал в местном водохранилище Воронежа пиранью на ветчину. «Открыл ей рот, а там зубы человеческие, как у 5-летнего ребёнка, меня аж немного в дрожь бросило», — рассказали друзья рыбака. Мужчина решил засушить странную добычу на память.

  • Еще интересные публикации для любителей рыбалки - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 