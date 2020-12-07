Рыбак из Тверской области похвастался необычным уловом

В городе Удомля Тверской области рыбак поймал живую креветку в пресноводном озере.

Как рассказал горожанин землякам в соцсети, он поймал живую креветку в канале. «Это нормально? Что она у нас делает?» — удивился житель Удомли.

Вода озера Удомля служит охладителем для Калининской АЭС, поэтому вода в нем теплее, чем в других тверских водоемах и не замерзает даже в феврале.

Пользователи в комментариях рассказали, что необычных обитателей можно встретить и в других охладителях. Так, по словам одного из отвечающих, в Десногорске у Смоленской АЭС креветок тоже можно встретить. Кроме того, как предположили участники обсуждения, креветок могут запускать специально, для чистки водохранилища.

В прошлом году житель Воронежа поймал в местном водохранилище Воронежа пиранью на ветчину. «Открыл ей рот, а там зубы человеческие, как у 5-летнего ребёнка, меня аж немного в дрожь бросило», — рассказали друзья рыбака. Мужчина решил засушить странную добычу на память.

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По инф. rosbalt.ru

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