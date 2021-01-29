Ретушировать фото на паспорт запретили. Принимаем себя такими, как есть!

В России вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов, они уточняют, какой должна быть фотография для документа. Теперь нельзя предоставлять снимок с отредактированным изображением для улучшения внешнего вида лица.

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МВД запретило приносить фотографии, сделанные в линзах, которые изменяют натуральный цвет глаз. Гражданину разрешают фотографироваться в очках, только если он постоянно их носит. Однако они должны быть без тонированных стекол, а оправа — не закрывать глаза.

По новому регламенту россиянам нельзя фотографироваться на паспорт в форменной одежде. Такой прием часто используют мошенники и аферисты, уточняет газета.

В регламенте МВД указано, что фото в паспорте должно соответствовать возрасту человека на день подачи заявления. Снимок может быть как черно-белым, так и цветным. На фотографии человек смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, а глаза должны быть открыты и не заслоняться волосами. Запрещена любая художественная обработка. На изображении должны быть виды все особенности лица человека.

Административный регламент вступил в силу 11 января этого года. Но разъяснения о нем пресс-службы региональных управлений МВД начали публиковать сейчас.

Polit.ru

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