Ретушировать фото на паспорт запретили. Принимаем себя такими, как есть!

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
В России вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов, они уточняют, какой должна быть фотография для документа. Теперь нельзя предоставлять снимок с отредактированным изображением для улучшения внешнего вида лица.
МВД запретило приносить фотографии, сделанные в линзах, которые изменяют натуральный цвет глаз. Гражданину разрешают фотографироваться в очках, только если он постоянно их носит. Однако они должны быть без тонированных стекол, а оправа — не закрывать глаза.
По новому регламенту россиянам нельзя фотографироваться на паспорт в форменной одежде. Такой прием часто используют мошенники и аферисты, уточняет газета.
В регламенте МВД указано, что фото в паспорте должно соответствовать возрасту человека на день подачи заявления. Снимок может быть как черно-белым, так и цветным. На фотографии человек смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, а глаза должны быть открыты и не заслоняться волосами. Запрещена любая художественная обработка. На изображении должны быть виды все особенности лица человека.
Административный регламент вступил в силу 11 января этого года. Но разъяснения о нем пресс-службы региональных управлений МВД начали публиковать сейчас.
В России вступили в силу новые правила выдачи и замены российских паспортов, они уточняют, какой должна быть фотография для документа. Теперь нельзя предоставлять снимок с отредактированным изображением для улучшения внешнего вида лица.
Журналисты узнали о конфликте в семье осужденного Михаила Ефремова из-за денег. Выяснилось, что незадолго до своего задержания артист снял деньги со всех своих счетов и успел их спрятать, положив в банковскую ячейку, доступ к которой имеет только он.
В городе Бердск Новосибирской области восемь школьников напали на сверстника, идущего с уроков, и начали жестоко его избивать. Учинившие экзекуцию дети снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
Исследователи из Университета Базеля (Швейцария) установили причину гибели десятков поселений Египта в поздний римский период. По их мнению, к краху римскую на тот момент провинцию привело стремительное изменение климата.
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки» посмотрело почти 100 млн человек!
Авиакомпания «Победа» отказалась вернуть деньги за билеты петербуржцу, который был вынужден отменить поездку из-за COVID-19. Житель города рассказал, что направил перевозчику все необходимые документы, а в ответ получил отписку.
Столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем, который зажал дверями пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе УВД ЦАО Москвы. (Неприятная ситуация, с какой стороны ни посмотри, а ведь могло бы и не быть ее, если бы водитель трамвая был осмотрительнее... прим. МГ.)
Очень бурно начался новый политический сезон в России. Сейчас в обществе обсуждается сразу несколько тем: арест оппозиционера Навального, субботние акции протеста и, конечно, происходящее вокруг первого лица государства. Напомним, что на видеохостинге Youtube было опубликовано сторонниками арестованного Алексея Навального расследование под названием «Дворец для Путина». На этой волне все ждут, что же будет происходить дальше — и как повернется дело дальше? Все мы помним, что история страны не раз делала резкие повороты - и к разным, даже самым шокирующим оценкам, есть смысл прислушиваться...
Очень позитивная бабушка ведет одноименный канал – babuchka – на платформе YouTube. Здесь она развлекает аудиторию анекдотами и щедро делится лайфхаками. Лайфхак, напомним, на молодежном сленге означает маленькую хитрость, «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы.
Буквально на днях 56-летняя певица Азиза сильно удивила своих поклонников, заявив, что в ближайшее время может выйти замуж. Её избранником стал Алессандро, который живёт в Италии, но после знакомства с артисткой довольно часто приезжает в Москву.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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