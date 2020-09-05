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Регионам запретят понижать прожиточный минимум

По инф. Российской газеты   
05 Сентября 2020 г.
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Правительство может ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем установленная ранее ставка.

Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум

Об этом сообщают «Известия». Также, по сведениям издания, обсуждаются корректировки в методике расчетов: в соответствии с одним из предложений, величину федерального прожиточного минимума будут соотносить с медианной зарплатой в каждом регионе. Инициатива призвана оградить граждан от сокращения социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ), отмечается в материале.

  • На данный момент, каждый регион сам определяет размер прожиточного минимума, который рассчитывается ежеквартально на основании минимальной потребительской корзины. Он может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен и стоимости потребительской корзины.
  • Размер общероссийского прожиточного минимума определяется кабмином. На сегодняшний день он составляет 12392 рубля для трудоспособного населения. «По состоянию на начало 2020 года в России проживало 18,5 млн россиян, чьи доходы были меньше этой суммы», — отмечает издание.
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Сейчас рассматриваются варианты, когда субъектам РФ запретят делать свой региональный прожиточный минимум ниже, даже в случае снижения стоимости потребительской корзины.

В Минтруде «Известиям» сообщили, что в самом ведомстве прорабатывают разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта, а также предложения по актуализации потребительской корзины. «Окончательных решений еще не принято», — приводится в материале ответ ведомства.

Увы, но действительно тысячи семей в стране живут на сущие гроши. Так, в очередном "неприятном" исследовании Росстата сообщалось, что почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду. И эту тенденцию нужно в корне менять. И о каком, спршивается, понижении прожиточного минимума идет речь? Напротив, его нужно повысить, до 20 тысяч рублей, тогда еще можно будет хотя бы свести концы с концами.

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