Регина Дубовицкая не хочет делать тест на коронавирус

Регина Дубовицкая – одна из немногих творческих личностей, кто во время пандемии не остался без работы. Бессменная ведущая программы «Аншлаг» продолжает свое дело – пишет сценарии и снимает выпуски своей программы. А еще Дубовицкая ни в какую не хочет сдавать тест на коронавирус. Почему?

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Регина Игоревна считает, что многие люди в России чересчур предаются панике из-за коронавируса и этим себе очень вредят.

– Этот вирус опасен до тех пор, пока против него не изобретут какую-нибудь вакцину, – говорит 71-летняя телеведущая. – Такое уже было с другими болезнями, которые сейчас никого не пугают. Конечно, не хочется подхватить инфекцию, но за все время пандемии ни разу не делала тест на коронавирус. И не собираюсь этого делать, потому что чувствую себя нормально. Но режим самоизоляции уже бьет по мозгам. Хочется нормально выходить в город, чтобы люди наконец-то сняли эти маски с перчатками. Раньше даже в голову не приходило, что в наше время может что-то подобное случиться. Поэтому я и стараюсь в этот нелегкий период нашим зрителям поднимать настроение.

Дубовицкая испытывает гордость за артистов «Аншлага», которые на карантине не сидят сложа руки и не жалуются на безденежье, а пробуют себя в каких-то новых занятиях. Например, Регине Игоревне очень нравится тот факт, что многие юмористы сейчас начали снимать и выкладывать шуточные ролики в интернет.

– Несмотря на пандемию, артист есть артист, – продолжает собеседница. – В любой, даже самой грустной ситуации он хочет что-то показывать зрителям. Поэтому многие сейчас снимают различные ролики, в том числе и с шутками про карантин. У меня пока таких мыслей нет, я просто делаю свою программу. Моя публика – это все-таки телезрители. Но и я придумала некие обновления в «Аншлаге». Прошу артистов, чтобы они специально снимали шуточные ролики, чтобы потом показать их в программе. Так что жизнь продолжается.

По инф. Sobesednik.ru

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