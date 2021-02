Редчайшие жирафы погибли страшной смертью из-за низких проводов ЛЭП

Низко висящие провода на кенийских опорах ЛЭП убили представителей самого редкого в мире подвида жирафов. В Африке осталось всего около 1600 таких особей, из них 600 в Кении.

Грациозные звери натолкнулись на провода под напряжением в природном парке Сойсамбу в районе Накуру. Жирафы Ротшильда поджарились заживо, получив огромный разряд тока. В соцсетях появились фотографии с трупами погибших, среди которых есть окровавленные.

Представители энергосетей Кении пообещали, что после трагедии высоту проводов на ЛЭП в этой зоне увеличат. Зоозащитники заявили, что это запоздалая реакция и что от ударов током умирали ранее и другие обитатели дикой природы, например фламинго и грифы. При этом число погибших жирафов не уточняется.

У жирафов Ротшильда не два, а пять рожек на голове. «Ротшильды», как правило, выше других жирафов — их рост достигает 5,88 м.

