Реалии времени: отец отдал сыну свой кислород и умер

На Украине больной COVID-19 мужчина умер после того, как пожертвовал свой лимит на кислородном аппарате в пользу заразившегося коронавирусом сына. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Дана Яровая.

По словам Яровой, в больницах Киевской области не хватает кислородных концентраторов для пациентов с COVID-19, из-за чего больным за сутки дают подышать кислородом всего 15 минут. «А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом… Это… просто Гестапо, Освенцим в чистом виде», — написала волонтер.

Она также добавила, что не знает, продолжают ли давать сыну умершего «отцовские» 15 минут кислорода или нет.

Страшная история, которая доказывает, насколько медики зачастую бывают не подготовлены к оказанию серьезной медпомощи, а родители готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти детей. Даже тогда, когда речь идет, казалось бы, о том, что в больнице точно должно быть доступно - о баллонах с кислородом.

На Украине с начала пандемии скончались 10 тысяч тыс. 431 человек из числа заболевших коронавирусом. Диагноз подтвердился у 586 тыс. 522 пациентов.

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