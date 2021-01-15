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Раймонд Паулс отказался от концертов в России из-за возраста
Надежда Ермолаева, «Российская газета»   
15 Января 2021 г.
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Самый популярный советский композитор Раймонд Паулс признался, что, видимо, больше никогда не приедет в Россию из-за своего возраста.

Раймонд Паулс отказался от концертов в России из-за возраста


Накануне маэстро исполнилось 85 лет. Его поздравили многие музыканты и общественные деятели. Паулс не стал устраивать большого праздничного вечера в день юбилея из-за пандемии коронавируса, так как в Латвии запрещены массовые мероприятия. Однако Паулс пообещал поклонникам записать небольшой студийный концерт, который, как ожидается, будет показан по латвийскому телевидению.

Композитор, как сообщают СМИ, не оставляет надежд встретиться со зрителями вживую. Но это будет возможно только при благоприятной эпидемиологической ситуации летом. Паулс надеется выступить тогда в Концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

По инф. «Российской газеты»

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