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Рак перестанет быть приговором?

По инф. Российской газеты   
29 Декабря 2020 г.
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В России в следующем году полностью закроют потребность в дефицитных противоонкологических препаратах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Рак перестанет быть приговором?

Если ранее в оборот вводилось менее восьми миллионов упаковок препаратов, то сейчас рассчитанная потребность оценивается в 14 миллионов, подчеркнула она в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. «Под эту потребность все производители, дистрибьютеры представили свои планы производства и ввоза лекарств в страну, а также имеющиеся на складах остатки. Согласно представленным данным, на 2021 год дополнительный ввод в гражданский оборот оценивается в 6,5 миллиона упаковок, что позволит полностью покрыть потребности», — сообщила зампред правительства.

Росздравнадзор проводил проверку качества 150 препаратов для онкобольных, по результатам которой, по словам Голиковой, по отдельным производителям были приняты административные решения.

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В России откроют еще девять новых референс-центров, эксперты которых будут удаленно изучать результаты патоморфологических, иммуногистохимических и лучевых исследований онкопациентов, чтобы дать им экспертную оценку. Она станет вторым мнением при постановке диагноза в онкологии. Первые девять таких референс-центров в рамках нацпроекта «Здравоохранение» заработали в уходящем 2020 году. Об этом говорится в сообщении некоммерческой организации «Национальные приоритеты», созданной правительством для информирования граждан о реализации национальных проектов.

В нем отмечается, что онкологическая помощь в целом стала доступней россиянам. Так, за год модернизированы более 180 региональных онкоцентров, которые оснастили современным медицинским оборудованием. Помимо этого, в 67 регионах заработали 224 центра амбулаторной онкологической помощи, что на 23 центра больше, чем планировалось. К 2024 году их количество вырастет до 420. Это позволит россиянам обследоваться рядом с домом, а не ездить для этого за десятки, а иногда сотни километров.

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