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Пьяный Жерар Депардье рассекал на скутере по улицам Парижа
По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Актер Жерар Депардье задержан в Париже за езду в нетрезвом виде. Он привлек внимание правоохранителей, когда заехал за стоп-линию, пытаясь остановиться на красный сигнал светофора.

Пьяный Жерар Депардье рассекал на скутере по улицам Парижа


Депардье управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти тест, который показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Депардье признался, что перед поездкой выпил несколько бокалов пива.

Полицейские конфисковали скутер актера. Из комиссариата Депардье забирали знакомые.

По инф. rosbalt.ru

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