Пьяных предложили забирать в вытрезвители прямо из дома

Министерство внутренних дел России разработало правила доставки находящихся в состоянии опьянения людей в вытрезвители. Напомним, с 1 января 2021 года в России снова действует система вытрезвителей.

Законопроект опубликован на портале правовой информации. Из него следует, что сотрудники полиции получат право забирать пьяных из домов «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу». При этом будет необходимым заявление от соседей.

В правилах также прописан регламент, согласно которому полиция сможет забирать в вытрезвители людей, которые «утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Доставлять пьяных в вытрезвители будут сотрудники полиции. Брать должны нетрезвых россиян, которые находятся в общественном месте и не могут передвигаться сами. После того, как врач осмотрит пьяного человека, тот должен дать согласие на содержание в вытрезвителе. Однако если гражданин не может ответить из-за дезориентации, то это не обязательно.

Вытрезвители в России закрыли к середине октября 2011 года. Сейчас вместо представителей МВД пьяных на улице должны забирать сотрудники скорой помощи. Они доставляют нетрезвых в больницы. В ряде регионов есть вытрезвители на базе клиник или социальных учреждений, однако их деятельность законодательно не регулируется.

Напомним, что с 1 января нынешнего года в России разрешено открывать платные вытрезвители. Соответствующий закон был подписан президентом России накануне новогодних праздников.

Создавать вытрезвители будут власти регионов. По словам председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, вытрезвители могут создаваться как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Разрешается взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Но это будут решать именно регионы. По оценке Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем по стране 1,5 тыс рублей за ночь.

Одним из инициаторов закона стал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он не раз подчеркивал, что число смертей и несчастных случаев из-за злоупотребления алкоголем год от года увеличивается. Помимо этого, по официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А уж бытовые преступления и семейные драки в 99 процентах случаев совершаются "по пьяни".

Вытрезвители просуществовали в России 80 лет. В советские годы вытрезвители были бесплатными.

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Polit.ru

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