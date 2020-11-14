Путин заявил, что у России «нет необходимости ввязываться в гонку вооружений»

Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, заверил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По словам Путина, сейчас у РФ нет необходимости втягиваться в гонку вооружений. «У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России», — уточнил президент.

Россия с учетом современных геополитических рисков намерена продолжить модернизацию стратегических ядерных сил (СЯС) и планомерно укреплять их составляющие, подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на то, что все последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы. В итоге доля современных вооружений в стратегических ядерных силах достигла уже 82%.

Путин также напомнил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Около половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс», в состав ВМФ введена головная подводная лодка проекта «Борей-А».

Путин назвал ядерную триаду «важнейшей ключевой гарантией» безопасности России. «А если смотреть шире, то и глобальной стабильности», — добавил он. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении РФ, предупредил Путин.

Возобновившаяся во всём мире гонка вооружений — это, прежде всего, соревнование экономик, это во-первых. Пожалуй, не найдётся такой страны, которая бы не участвовала в этом процессе. Вот и президент Владимир Путин недавно заявил о необходимости развития перспективных систем вооружения, основанных на прорывных технологиях. Он же поделился тем, что оборона страны достаточна, чтобы обеспечить безопасность. Во-вторых, за гонкой вооружения стоят интересы корпораций ВПК и генералитета, которые очень не хотят расставаться со своими деньгами.Всё это в совокупности очень изматывает экономику, особенно, на фоне того, что население России стремительно беднеет, особенно, пенсионеры. А в целом... тот, у кого экономика слабее — рано или поздно сойдет с дистанции. Мы это уже проходили, крушение СССР с его милитаризированной и неэффективной экономикой происходило на наших с вами глазах.

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По инф. rosbalt.ru

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