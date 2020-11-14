ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Путин заявил, что у России «нет необходимости ввязываться в гонку вооружений»
По инф. rosbalt.ru   
14 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, заверил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, главами федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Путин: Нам нет необходимости ввязываться в гонку вооружений

По словам Путина, сейчас у РФ нет необходимости втягиваться в гонку вооружений. «У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России», — уточнил президент.

Россия с учетом современных геополитических рисков намерена продолжить модернизацию стратегических ядерных сил (СЯС) и планомерно укреплять их составляющие, подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на то, что все последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы. В итоге доля современных вооружений в стратегических ядерных силах достигла уже 82%.

Путин также напомнил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Около половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс», в состав ВМФ введена головная подводная лодка проекта «Борей-А».

Путин назвал ядерную триаду «важнейшей ключевой гарантией» безопасности России. «А если смотреть шире, то и глобальной стабильности», — добавил он. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении РФ, предупредил Путин.

  • Возобновившаяся во всём мире гонка вооружений — это, прежде всего, соревнование экономик, это во-первых. Пожалуй, не найдётся такой страны, которая бы не участвовала в этом процессе. Вот и президент Владимир Путин недавно заявил о необходимости развития перспективных систем вооружения, основанных на прорывных технологиях. Он же поделился тем, что оборона страны достаточна, чтобы обеспечить безопасность. Во-вторых, за гонкой вооружения стоят интересы корпораций ВПК и генералитета, которые очень не хотят расставаться со своими деньгами.Всё это в совокупности очень изматывает экономику, особенно, на фоне того, что население России стремительно беднеет, особенно, пенсионеры. А в целом... тот, у кого экономика слабее рано или поздно сойдет с дистанции. Мы это уже проходили, крушение СССР с его милитаризированной и неэффективной экономикой происходило на наших с вами глазах.

Ранее по теме:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 