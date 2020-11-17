Путин произвел ротацию в Совете по правам человека

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Слева направо: Игорь Ашмаров, Ирина Боровова, Андрей Боков, Галина Осокина, Марина Ахмедова

Из совета исключили бывшую судью Конституционного суда Тамару Морщакову, историка Светлану Айвазову, адвоката Юрия Костанова, директора Института права и публичной политики Ольгу Сидорович, доцента Высшей школы экономики Аниту Соболеву.

Их места займут заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

21 октября 2019 года Путин назначил председателем СПЧ бывшего главу Общественной палаты России Валерия Фадеева. Отставка прежнего руководителя совета Михаила Федотова объяснялась тем, что он достиг предельного возраста для госслужбы.

Одновременно из совета были исключены правозащитники Евгений Бобров, Павел Чиков и Илья Шаблинский, а также политолог Екатерина Шульман. Вместо них в состав СПЧ вошли исполнительный директор государственного медиахолдинга «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава АНО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов. Ответственный секретарь совета Ирина Киркора стала заместителем Фадеева.

После прихода в СПЧ нового председателя Тамара Морщакова объявила, что вышла из состава совета. Она объясняла тогда, что четкой процедуры выхода из СПЧ нет. «Человек не хочет работать в Совете, он из него выходит. Его никто не должен отпускать, никто не может задерживать. Он ничего не должен обосновывать», — приводил слова Морщаковой «Интерфакс»

Polit.ru

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