Путин произвел ротацию в Совете по правам человека

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Слева направо: Игорь Ашмаров, Ирина Боровова, Андрей Боков, Галина Осокина, Марина Ахмедова
Из совета исключили бывшую судью Конституционного суда Тамару Морщакову, историка Светлану Айвазову, адвоката Юрия Костанова, директора Института права и публичной политики Ольгу Сидорович, доцента Высшей школы экономики Аниту Соболеву.
Их места займут заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.
21 октября 2019 года Путин назначил председателем СПЧ бывшего главу Общественной палаты России Валерия Фадеева. Отставка прежнего руководителя совета Михаила Федотова объяснялась тем, что он достиг предельного возраста для госслужбы.
Одновременно из совета были исключены правозащитники Евгений Бобров, Павел Чиков и Илья Шаблинский, а также политолог Екатерина Шульман. Вместо них в состав СПЧ вошли исполнительный директор государственного медиахолдинга «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и глава АНО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов. Ответственный секретарь совета Ирина Киркора стала заместителем Фадеева.
После прихода в СПЧ нового председателя Тамара Морщакова объявила, что вышла из состава совета. Она объясняла тогда, что четкой процедуры выхода из СПЧ нет. «Человек не хочет работать в Совете, он из него выходит. Его никто не должен отпускать, никто не может задерживать. Он ничего не должен обосновывать», — приводил слова Морщаковой «Интерфакс»
В курсы VSH25 включены специальные упражнения йоги. Российской компанией IVAO проект под названием «VSH25» был запущен совсем недавно. Он предоставляет человеку возможность использовать для замедления процесса старения, продления жизни, улучшения здоровья свои внутренние ресурсы. Профессиональный мастер йоги Вишну Шаран Шукла присоединился к разработчикам, создав комплекс упражнений йоги, которые помогут быстрее добиться целей, заявленных в биологической программе VSH25. Упражнения легко применимы в домашних условиях и доступны для выполнения людям любого возраста, веса и комплекции.
Семьи, живущие в ветхих и аварийных домах в районе строительства Байкало-Амурской магистрали, смогут потратить социальные выплаты на покупку жилья не только в своём населённом пункте, но в любом городе своего региона.
Сайт «ПроДокторов», крупнейший в стране ресурс отзывов о врачах, составил первый народный рейтинг лучших врачей и медицинских учреждений. Для этого были проанализированы свыше 400 тысяч отзывов пациентов, оставленных на сайте в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Мнение пациентов стало определяющим при определении лауреатов Премии ПроДокторов 2020 – ими стали более 3000 специалистов и около 2000 медицинских клиник. С полным списком можно познакомиться на сайте премии.
Певец Валерий Меладзе выступил с обращением к врачам Москвы и Московской области. В своем Инстаграме он попросил разрешения приезжать в ковидные отделения больниц и доступа в «красную зону», чтобы поддержать морально врачей и пациентов.
С 16 ноября работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.