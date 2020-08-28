Прокуроры заинтересовались талонами на воду в Поморье

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Как сообщалось, в поселках Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето» из-за отсутствия централизованной системы водоснабжения коммунальная организация стала отпускать людям питьевую воду платно и по талонам. Раньше воду людям подвозили бесплатно, «поскольку не существовало тарифа», но с 3 августа власти Архангельска установили тариф на подвоз воды — 353 рубля за кубометр.
В результате с 24 августа жители этих поселков будут получать воду по талонам. Один талон позволит купить 20 литров воды за 7 рублей. В компании «РВК-Архангельск» объясняли, что новый подход является «экономически обоснованным способом расчета».
В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что проверку поручили прокурору Архангельской области. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пообещали в ведомстве.
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
В Минобороны отчитались о том, что полностью искоренили дедовщину. В правдивости слов засомневались многие. Сомнения подтвердила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова: никуда она не делась, даже хуже стало!
Президент РФ Владимир Путин создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии "при необходимости". Напомним, в этой братской стране разворачивается большая политическая драма: значительная часть народа не верит в чистоту прошедших президентских выборов, не верит Александру Лукашенко... Страна находится на грани гражданской войны - и неужели исход конфликта будут решать "русские штыки"?!
Обязательная маркировка домашних животных будет введена с 2021 года. Говорилось о ней уже давно, но только сейчас созданы все условия и опубликован законопроект Минсельхоза РФ. Подвергаться маркировке будут все домашние животные, содержащиеся у людей. Ожидаемо, что мероприятие будет проводиться за счет владельцев.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже поставляется в больницы страны, а в скором времени появится еще одна, над ней сейчас работает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
Эксперт в области информатики Алессандро Фогли и его коллеги из итальянского университета Roma Tre проверили гипотезу о непрерывности сновидений, которая утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни.
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