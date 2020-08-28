Прокуроры заинтересовались талонами на воду в Поморье

Генпрокуратура России организовала проверку сведений об обеспечении питьевой водой жителей Архангельской области.

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Как сообщалось, в поселках Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето» из-за отсутствия централизованной системы водоснабжения коммунальная организация стала отпускать людям питьевую воду платно и по талонам. Раньше воду людям подвозили бесплатно, «поскольку не существовало тарифа», но с 3 августа власти Архангельска установили тариф на подвоз воды — 353 рубля за кубометр.

В результате с 24 августа жители этих поселков будут получать воду по талонам. Один талон позволит купить 20 литров воды за 7 рублей. В компании «РВК-Архангельск» объясняли, что новый подход является «экономически обоснованным способом расчета».

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что проверку поручили прокурору Архангельской области. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — пообещали в ведомстве.

По инф. rosbalt.ru

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