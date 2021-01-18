Прокуроры хотят ужесточить приговор по делу о «кукле Путина»

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
В Перми прокуратура потребовала ужесточить приговор троим активистам по делу об акции с манекеном президента Владимира Путина.
«Судебная коллегия уклонилась от оценки доказательств, подтверждающих вину Эткина, не проверила доводы обвинения по существу», — заявили в прокуратуре.
Там также назвали приговоры слишком мягкими.
11 ноября 2018 года в Перми неизвестные привязали к столбу в центре города манекен с лицом Владимира Путина. Чучело было одето в тюремную одежду с черно-белыми полосками. На груди у куклы была надпись: «Военный преступник Пыня В.В.». На лоб манекена неизвестные приклеили бумажку со словом «Лжец».
Правоохранители задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии Александра Эткина (Котова) и его 17-летнего знакомого. По данным «МБХ медиа», в этот момент они проходили мимо и только хотели снять происходящее на видео. Позже Эткин стал обвиняемым.
3 января 2019 года задержали активиста Александра Шабарчина. Тогда провели обыск в его квартире и отпустили под подписку о невыезде.
В августе 2020 года Ленинский районный суд Перми признал виновными Александра Шабарчина и Данила Васильева по статье «Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ст. 213 УК РФ, ч.2).
Шабарчина суд приговорил к двум годам колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда, Васильева — к году условного заключения. Александр Эткин (Котов) оправдан в связи с отсутствием состава преступления.
В ноябре 2020 суд заменил Александру Шабарчину два года колонии на два года условно.
Людей, несогласных с политикой президента в России немало. И не надо спешить записывать их во враги рода или объявлять дебилами. Даже если вы — правоверный сторонник "Единой России" и государственного капитализма. Факты говорят сами за себя: курс страны не одобряет почти половина ее жителей. Еще треть населения отказывают Путину в доверии, и это, скажем прямо, очень много. Это, знаете ли, даже попахивает гражданской войной — возникни только соответствующая ситуация, не дай Бог. Что волнует несогласных и готовых возложить вину за происходящее на Владимира Владимировича? Известно что: от повышения пенсионного возраста — до растущего разрыва между богатыми и бедными... Вот некоторые заголовки про опросы общественного мнения:
Что бы мы делали сейчас без интернет-магазинов, даже представить сложно. Ведь это удобно, потому что «торговые ряды» находятся прямо в компьютере и ходить для того, чтобы выбрать необходимую вещь никуда не нужно. Можно устроиться в кресле и совершать себе в удовольствие виртуальный шопинг. Интернет-магазины – это еще и безопасно, что актуально с учетом ситуации с распространением коронавируса, так как онлайн-шопинг часто дело одного человека, а рядом могут оказаться только лишь домоцадцы – нет очередей и скопления людей. Еще интернет-магазины – это экономия средств, так как часто онлайн-магазины предлагают воспользоваться промокодами (очень много предложений, к слову, можно найти вот на этом сервисе https://zenpromokod.ru/coupon-store/ormatek-com).
Пьянящий ветер тайн и приключений всегда манил к себе людей. Он захватывает дух, без остатка поглощает внимание мальчишек и девчонок. Многие в детстве проводили целые часы или даже дни в поиске кладов, бегали по городу согласно специальным указателям – стрелкам, картам и другим маршрутным указателям и разгадывал загадки, чтобы достичь волнующей цели.
Россиянам не следует погружаться в прорубь на Крещение из-за общей ситуации с коронавирусом, считает Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Власти Московской области сделали бессрочной рекомендацию по самоизоляции жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте правительства и губернатора региона.
Борис Грачевский мог умереть из-за непрофессионализма своего «онлайн-врача». Об этом заявила подруга покойного худрука «Ералаша» актриса Лариса Преториус. В этом же уверена и жена Эммануила Виторгана...
TCL Electronics - один из ведущих брендов по производству потребительской электроники, главной целью которого является сделать жизнь удобнее и комфортнее с помощью инновационных смарт-технологий. На выставке CES 2021 компания продемонстрировала свои новейшие mini-LED, QLED и 4K HDR телевизоры, созданные в рамках AI x IoT стратегии.
Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.
Большую часть своей жизни схимонахиня Макария провела в селе Темкино Смоленской области. Именно поэтому матушку еще называли Макарией Темкинской или Смоленской. К старице до последнего дня приезжали паломники, желающие исцелиться от недугов или узнать будущее. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать. Так, монахиня утверждала, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит».
Антиковидная вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech в этом году, скорее всего, в Россию не поступит. На государственном уровне закупок вакцины не планируется. Напомним, массовая вакцинация населения сейчас - тема горячая, президент поручил провести ее как можно скорее...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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