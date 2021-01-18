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Прокуроры хотят ужесточить приговор по делу о «кукле Путина»

По инф. polit.ru   
18 Января 2021 г.
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В Перми прокуратура потребовала ужесточить приговор троим активистам по делу об акции с манекеном президента Владимира Путина.

Прокуратура потребовала ужесточить наказание для активистов по делу о «чучеле» Путина

«Судебная коллегия уклонилась от оценки доказательств, подтверждающих вину Эткина, не проверила доводы обвинения по существу», — заявили в прокуратуре.

Там также назвали приговоры слишком мягкими.

11 ноября 2018 года в Перми неизвестные привязали к столбу в центре города манекен с лицом Владимира Путина. Чучело было одето в тюремную одежду с черно-белыми полосками. На груди у куклы была надпись: «Военный преступник Пыня В.В.». На лоб манекена неизвестные приклеили бумажку со словом «Лжец».

Правоохранители задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии Александра Эткина (Котова) и его 17-летнего знакомого. По данным «МБХ медиа», в этот момент они проходили мимо и только хотели снять происходящее на видео. Позже Эткин стал обвиняемым.

3 января 2019 года задержали активиста Александра Шабарчина. Тогда провели обыск в его квартире и отпустили под подписку о невыезде.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Перми признал виновными Александра Шабарчина и Данила Васильева по статье «Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (ст. 213 УК РФ, ч.2).

Шабарчина суд приговорил к двум годам колонии общего режима, его взяли под стражу в зале суда, Васильева —  к году условного заключения. Александр Эткин (Котов) оправдан в связи с отсутствием состава преступления.

В ноябре 2020 суд заменил Александру Шабарчину два года колонии на два года условно.

Людей, несогласных с политикой президента в России немало. И  не надо спешить записывать их во враги рода или объявлять дебилами. Даже если вы — правоверный сторонник "Единой России" и государственного капитализма. Факты говорят сами за себя: курс страны не одобряет почти половина ее жителей. Еще треть населения отказывают Путину в доверии, и это, скажем прямо, очень много. Это, знаете ли, даже попахивает гражданской войной — возникни только соответствующая ситуация, не дай Бог. Что волнует несогласных и готовых возложить вину за происходящее на Владимира Владимировича? Известно что: от повышения пенсионного возраста — до растущего разрыва между богатыми и бедными... Вот некоторые заголовки про опросы общественного мнения:

Polit.ru

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