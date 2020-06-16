Пришло время лакомиться клубникой. Но как ее правильно выбрать?

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
Если ягоды сухие, упругие, блестящие, гладкие, без признаков гниения и повреждений, если они имеют однородный и насыщенный цвет, а листики чашечки не завяли — клубника спелая и качественная. На это укажет и сочный ягодный аромат.
Однако если ягоды влажные, выглядят мягкими, на них есть пятна — возможно, уже начался процесс гниения. Отсутствие же запаха и неоднородная окраска вкупе с белым кончиком ягод сигнализируют о том, что клубнику сорвали слишком рано.
В Роспотребнадзоре советуют тщательно промыть ягоды под струей воды, но только перед употреблением — вымытая ягода быстрее портится. Перед этим не стоит удалять зеленые листья, чашечки и стебель. Замачивать клубнику не нужно, иначе она потеряет свой вкус и аромат.
Эксперты поделились еще одним советом, который может продлить срок хранения ягоды в холодильнике и очистить их от песка, где могут находиться яйца гельминтов. Так, на 3-5 минут можно поместить ягоды в слабый уксусный раствор (на литр воды — столовая ложка яблочного уксуса), а потом тщательно ополоснуть их под струей проточной воды.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что употребление всего пяти ягод в день компенсирует потребность организма в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Ягода также богата йодом, клетчаткой, сахарозой и фруктозой — а калорийность ее очень мала.
Клубнику не стоит есть людям с аллергией на нее, а также тем, кто страдает язвенной болезнью или гастритом в период обострения болезни. Клубника может усилить раздражение слизистой. Если же обострения нет, по 150-200 грамм ягод в день есть можно.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
Осветительные приборы, которые можно монтировать прямо на потолочное перекрытие или отделку, подходят практически для всех помещений, высота потолка в которых не более 3-х метров. При большей высоте интенсивность светового потока будет снижена, значит, потребуется большее количество светильников для создания нормального уровня освещенности.
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
На фоне скандала вокруг имени Эдуарда Успенского представители РПЦ решительно высказались за то, чтобы не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Регина Дубовицкая – одна из немногих творческих личностей, кто во время пандемии не остался без работы. Бессменная ведущая программы «Аншлаг» продолжает свое дело – пишет сценарии и снимает выпуски своей программы. А еще Дубовицкая ни в какую не хочет сдавать тест на коронавирус. Почему?
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.