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Пришло время лакомиться клубникой. Но как ее правильно выбрать?
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошую клубнику

Если ягоды сухие, упругие, блестящие, гладкие, без признаков гниения и повреждений, если они имеют однородный и насыщенный цвет, а листики чашечки не завяли — клубника спелая и качественная. На это укажет и сочный ягодный аромат.

Однако если ягоды влажные, выглядят мягкими, на них есть пятна — возможно, уже начался процесс гниения. Отсутствие же запаха и неоднородная окраска вкупе с белым кончиком ягод сигнализируют о том, что клубнику сорвали слишком рано.

В Роспотребнадзоре советуют тщательно промыть ягоды под струей воды, но только перед употреблением — вымытая ягода быстрее портится. Перед этим не стоит удалять зеленые листья, чашечки и стебель. Замачивать клубнику не нужно, иначе она потеряет свой вкус и аромат.

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Эксперты поделились еще одним советом, который может продлить срок хранения ягоды в холодильнике и очистить их от песка, где могут находиться яйца гельминтов. Так, на 3-5 минут можно поместить ягоды в слабый уксусный раствор (на литр воды — столовая ложка яблочного уксуса), а потом тщательно ополоснуть их под струей проточной воды.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что употребление всего пяти ягод в день компенсирует потребность организма в витамине С, а фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Ягода также богата йодом, клетчаткой, сахарозой и фруктозой — а калорийность ее очень мала.

Клубнику не стоит есть людям с аллергией на нее, а также тем, кто страдает язвенной болезнью или гастритом в период обострения болезни. Клубника может усилить раздражение слизистой. Если же обострения нет, по 150-200 грамм ягод в день есть можно.

По инф. rosbalt.ru

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