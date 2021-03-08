Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол будущего ребёнка

Принц Гарри и Меган Маркл ожидают девочку. Об этом они заявили в интервью телеведущей Опре Уинфри.

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— Иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно. Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать? — отметил принц Гарри, пишет The Telegraph.

Пара подчеркнула, что они взволнованы и «чрезвычайно благодарны» за возможность снова стать родителями.

Первенец Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор у пары появился 6 мая 2019 года. А в ноябре 2020 года Меган Маркл рассказала, что в июле у нее случился выкидыш.

По инф. rosbalt.ru

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