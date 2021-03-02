Принц Гарри боится, что его семью затравят журналисты – так же, как в своё время его мать

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали первое после переезда в США в начале 2020 года интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. Трансляция интервью состоится 7 марта, накануне в эфире была продемонстрирована его часть.

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В разговоре с ведущей принц Гарри назвал СМИ частично ответственными за гибель его матери, принцессы Дианы.

— Моя самая большая озабоченность в том, что история повторяется, — сказал 36-летний принц, ссылаясь на смерть своей матери, погибшей в 1997 году в результате несчастного случая в Париже, когда она пыталась скрыться от преследовавших ее папарацци.

Как отмечает агентство, Гарри давно имеет непростые отношения с британскими таблоидами, а недавно он заявил, что давление британской прессы «разрушает мое психическое здоровье».

По инф. rosbalt.ru

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