Принесла нелегкая: к берегам Италии приплыли мигранты с коронавирусом

У 28 из 209 мигрантов, подобранных в Средиземном море судном немецкой неправительственной организации Sea Watch и доставленных к побережью Сицилии, обнаружен COVID-19. (Не позавидуешь Италии. Только-только справилась страна с пандемией, причем заплатив очень дорогую цену - потеряв тысячи жителей, а тут новая опасность в виде мигрантов... прим. МГ.)

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Один из заболевших госпитализирован в клинике инфекционных заболеваний Sant’Elia в городе Кальтаниссетта. Для остальных организован предусмотренный министерством здравоохранения Италии обязательный карантин на выделенном для этого пароме Moby Zaza. На него люди, находившиеся на борту Sea Watch, были пересажены в прошедшее воскресенье. Выявленных носителей коронавируса изолировали от остальной группы в отдельном отсеке судна.

В МВД Италии заявили, что предпринятые процедуры в отношении мигрантов, размещённых для обязательного карантина на пароме Moby Zaza, которое находится на рейде Порта-Эмпедокле, «гарантируют полную санитарную безопасность страны».

В связи с обнаружением заболевших коронавирусом среди мигрантов губернатор Сицилии Нелло Музумечи напомнил в Facebook, что уже с 12 апреля обращался к центральному правительству страны с требованием выделить судно для карантина, «чтобы избежать возможности возникновения очагов заражения на острове».

Согласно данным областных властей, с начала проверок на COVID-19 на Сицилии было выявлено 3 073 его носителя. Количество смертных случаев составляет 280. В настоящий момент больными коронавирусом являются 132 человека, у 110 болезнь протекает бессимптомно, поэтому они проходят лечение в условиях домашней самоизоляции. Госпитализированы 17 человек, ещё 5 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним наши заголовки о том, как Италия справлялась с пандемией коронавируса:

По инф. pnp.ru

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