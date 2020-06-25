ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Принесла нелегкая: к берегам Италии приплыли мигранты с коронавирусом

По инф. pnp.ru   
25 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

У 28 из 209 мигрантов, подобранных в Средиземном море судном немецкой неправительственной организации Sea Watch и доставленных к побережью Сицилии, обнаружен COVID-19. (Не позавидуешь Италии. Только-только справилась страна с пандемией, причем заплатив очень дорогую цену - потеряв тысячи жителей, а тут новая опасность в виде мигрантов... прим. МГ.)

У доставленных к берегам Италии мигрантов обнаружили COVID-19

Один из заболевших госпитализирован в клинике инфекционных заболеваний Sant’Elia в городе Кальтаниссетта. Для остальных организован предусмотренный министерством здравоохранения Италии обязательный карантин на выделенном для этого пароме Moby Zaza. На него люди, находившиеся на борту Sea Watch, были пересажены в прошедшее воскресенье. Выявленных носителей коронавируса изолировали от остальной группы в отдельном отсеке судна.

В МВД Италии заявили, что предпринятые процедуры в отношении мигрантов, размещённых для обязательного карантина на пароме Moby Zaza, которое находится на рейде Порта-Эмпедокле, «гарантируют полную санитарную безопасность страны».

В связи с обнаружением заболевших коронавирусом среди мигрантов губернатор Сицилии Нелло Музумечи напомнил в Facebook, что уже с 12 апреля обращался к центральному правительству страны с требованием выделить судно для карантина, «чтобы избежать возможности возникновения очагов заражения на острове».

Согласно данным областных властей, с начала проверок на COVID-19 на Сицилии было выявлено 3 073 его носителя. Количество смертных случаев составляет 280. В настоящий момент больными коронавирусом являются 132 человека, у 110 болезнь протекает бессимптомно, поэтому они проходят лечение в условиях домашней самоизоляции. Госпитализированы 17 человек, ещё 5 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Напомним наши заголовки о том, как Италия справлялась с пандемией коронавируса:

По инф. pnp.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 