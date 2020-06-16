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Президента Арктической академии наук обвинили в продаже секретных данных о подлодках Китаю
По инф. polit.ru   
16 Июня 2020 г.
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В Петербурге 78-летнему ученому, президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене.

Ученого из Петербурга обвинили в продаже секретных данных о подлодках Китаю

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Митько, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова.

По словам защитника, в феврале Дзержинский суд отправил 78-летнего ученого под домашний арест. Он будет находиться там до 10 октября. Расследованием дела занимается петербургское управление ФСБ.

По версии следствия, Митько передал секретные данные спецслужбам Китая во время поездки в эту страну. Эта информация касалась разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок, сообщил источник «Интерфакса». Следствие считает, что ученый «из корыстной заинтересованности» собирал сведения по шпионскому заданию с марта 2017 по март 2018 года, пишет «Медуза».

По словам Павлова, в марте 2018 года Митько действительно улетел в Китай, чтобы провести лекции в Даляньском университете. В аэропорту его багаж негласно вскрыли, сфотографировали бумаги, а затем заново запечатали. Снимки отправили на экспертизу – в одном из них нашли гостайну. Митько не признает вину и утверждает, что взял эту информацию из открытых источников для своих лекций.

Павлов навал подобные дела с учеными «показательными». «Можно сказать, что в последнее десятилетие мы наблюдаем очевидный тренд», − сказал адвокат.

  • Валерий Митько − капитан 1 ранга запаса, член Российской академии естественных наук, входит в общественный совет комитета Совета Федерации по делам Севера. С 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. В 2003 году Митько вместе с коллегами создал общественную Арктическую академию наук. С 2016-го ученый также преподает в Даляньском морском университете в Китае. По словам жены Митько, ученый ездил туда два раза в год с лекциями по гидрофизике.
  • За государственную измену в России можно получить реальное лишение свободы, а также штраф и последующее ограничение свободы (лишением некоторых гражданских прав) на срок до двух лет.
Нельзя сказать, что в России стали чаще хватать людей по обвинению в госизмене. Однако в последние недели о подобных делах становится известно довольно таки часто... напомним наши заголовки о таких случаях:

Polit.ru

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