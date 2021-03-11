Президент изменил условия назначения выплат на детей от 3 до 7 лет

Размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи, он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Изменения вносятся в указ президента от 20 марта 2020 года, которым были введены ежемесячные выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет. Согласно документу, выплату получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума для детей.

Новый указ устанавливает, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный уже с учетом ежемесячной выплаты (то есть 50% величины прожиточного минимума для детей), не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей.

А если и среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты в 75% прожиточного минимума для детей, не дотягивает до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% детского прожиточного минимума. Таким образом, пособия будут назначаться более адресно.

Также устанавливается, что размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет проводиться с 1 января года, следующего за годом обращения за выплатой.

Согласно указу, подать заявления на перерасчет по новым условиям можно будет с 1 апреля, при этом пересчитаны будут выплаты начиная с 1 января 2021 года.

По инф. Парламентской газеты

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