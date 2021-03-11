ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
2021-02-13-17-00-16
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Президент изменил условия назначения выплат на детей от 3 до 7 лет
По инф. Парламентской газеты   
11 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Размер выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи, он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Изменения вносятся в указ президента от 20 марта 2020 года, которым были введены ежемесячные выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет. Согласно документу, выплату получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ. Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума для детей.

Новый указ устанавливает, что если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный уже с учетом ежемесячной выплаты (то есть 50% величины прожиточного минимума для детей), не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей.

А если и среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты в 75% прожиточного минимума для детей, не дотягивает до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата составит 100% детского прожиточного минимума. Таким образом, пособия будут назначаться более адресно.

Также устанавливается, что размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей. Перерасчет будет проводиться с 1 января года, следующего за годом обращения за выплатой.

Согласно указу, подать заявления на перерасчет по новым условиям можно будет с 1 апреля, при этом пересчитаны будут выплаты начиная с 1 января 2021 года.

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 