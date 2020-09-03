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Преподавателям старше 65 лет разрешили работать как обычно. Вот боязно только как-то...
По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2020 г.
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Сотрудники вузов старше 65 лет или имеющие хронические заболевания смогут работать в обычном режиме.

Преподавателям вузов старше 65 лет разрешили работать обычном режиме на фоне ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.

«В частности, изменен пункт 1.11, в котором говорится о невозможности очной работы преподавателей из групп риска. Теперь с учетом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию», — отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что российским вузам предписано обеспечить соблюдение санитарных мер и подготовиться к возобновлению «коронавирусных» ограничений и «дистанционки», если эпидситуация с коронавирусом ухудшится с началом нового учебного года.

В документе также перечислены основные меры по профилактике COVID-19 для вузов. Это проверка температуры и наличия симптомов ОРВИ на входе, масочный режим и социальное дистанцирование внутри вуза, проведение уборки с дезинфекторами, обработка рук антисептиками, частое проветривание помещений.

Как относиться к этому распоряжению? С одной стороны, тем пенсионерам, кто занимается преподаванием, можно порадоваться, ведь их работа не претерпит существенных изменений, а дистанционное обучение студентов - та еще головная боль. С другой стороны, существует риск подхватить опасный вирус, и здесь нужно быть максимально осторожными - не забывать о масках и социальной дистанции.

  • Еще новости из сферы образования в начале учебного года - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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