Право на достойные похороны имеет каждый

Основанное в Средневековье французское братство помогает хоронить умерших от COVID-19.

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Братство, основанное в 1188 году, известно тем, что оказывать помощь при похоронах, особенно тем, кто не может позволить себе расходы на погребение. Даже в разгар пандемии члены братства стремились обеспечить каждому человеку достойные похороны, говорится в сообщении.

«Братство милосердия Сент-Элои» является обыденной частью жизни в северном французском городе Бетюн. Его члены гарантируют, что каждый в области получает надлежащее захоронение.

Братство насчитывает до 40 членов, они предоставляют свои услуги примерно на 300 похоронах в год. Часто братство хоронит тех, кто бездомен или у кого нет семьи.

Роберт Гено, нынешний проректор общества, рассказал The Guardian, что роль братства заключается в том, чтобы обеспечить умершим надлежащее и достойное захоронение, кем бы они ни были. Богатство, статус или раса мертвого человека не имеют значения, общество предоставляет им достойное захоронение, говорится в сообщении.

Братство образовалось в 1188 году во время чумы. Как правило, во время эпидемий многим людям отказывали в обычных похоронах, и покойного часто бесцеремонно бросали в братские «чумные ямы». Согласно легенде, двум кузнецам явился святой Элои, которого христиане считают защитником металлургов и других ремесленников. Он приказал этим двум людям основать братство, чтобы достойно хоронить мертвых.

Смерть подстерегает любого из нас на жизненном пути, и, конечно, провожать человека в мир иной нужно достойно. А оборваться жизнь наша может в любой миг, подтверждений этому - масса. И понятно, что когда речь идет о погребении, зачастую родные и близкие умерших сталкиваются с денежными трудностями. Хорошо, что есть такие места, где об умерших заботятся.

По инф. portal-kultura.ru

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