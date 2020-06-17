ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
«Маме 67 лет. Почувствовала себя плохо. Скорая два дня не ехала»
2020-05-21-01-21-44
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Право на достойные похороны имеет каждый

По инф. portal-kultura.ru   
17 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Основанное в Средневековье французское братство помогает хоронить умерших от COVID-19.

Основанное в Средневековье французское братство помогает хоронить умерших от COVID-19

Братство, основанное в 1188 году, известно тем, что оказывать помощь при похоронах, особенно тем, кто не может позволить себе расходы на погребение. Даже в разгар пандемии члены братства стремились обеспечить каждому человеку достойные похороны, говорится в сообщении.

«Братство милосердия Сент-Элои» является обыденной частью жизни в северном французском городе Бетюн. Его члены гарантируют, что каждый в области получает надлежащее захоронение.

Братство насчитывает до 40 членов, они предоставляют свои услуги примерно на 300 похоронах в год. Часто братство хоронит тех, кто бездомен или у кого нет семьи.

Роберт Гено, нынешний проректор общества, рассказал The Guardian, что роль братства заключается в том, чтобы обеспечить умершим надлежащее и достойное захоронение, кем бы они ни были. Богатство, статус или раса мертвого человека не имеют значения, общество предоставляет им достойное захоронение, говорится в сообщении.

Братство образовалось в 1188 году во время чумы. Как правило, во время эпидемий многим людям отказывали в обычных похоронах, и покойного часто бесцеремонно бросали в братские «чумные ямы». Согласно легенде, двум кузнецам явился святой Элои, которого христиане считают защитником металлургов и других ремесленников. Он приказал этим двум людям основать братство, чтобы достойно хоронить мертвых.

Смерть подстерегает любого из нас на жизненном пути, и, конечно, провожать человека в мир иной нужно достойно. А оборваться жизнь наша может в любой миг, подтверждений этому - масса. И понятно, что когда речь идет о погребении, зачастую родные и близкие умерших сталкиваются с денежными трудностями. Хорошо, что есть такие места, где об умерших заботятся.

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 