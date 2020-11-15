ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Пожилые ивановцы возмущены штрафами за поход в магазин или аптеку
По инф. rosbalt.ru   
15 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Иваново пожилые люди массово жалуются на избыточно жесткий режим изоляции. На днях полицейские составили на пенсионера протокол за поход в аптеку и теперь ему грозит штраф в 15 тысяч рублей.

По указу губернатора для жителей региона в возрасте 65 лет и старше вводится обязательный «домашний режим».

Им разрешены только небольшие прогулки недалеко от дома, но ходить по магазинам, аптекам и медучреждениям запрещено. Нарушителей ждет штраф.

Так, во время полицейского рейда 6 ноября на улице Богдана Хмельницкого был задержан пенсионер из возрастной категории 65+, который, по его словам, шел в аптеку. На пенсионера составили протокол.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Ивановской области сообщил, что получает массовые жалобы пожилых людей, которые не понимают, как им выживать. Предполагается, что им будут помогать родственники, а одинокие могут обращаться за помощью к волонтерам. Однако на практике волонтеров недостаточно, «ждать их можно по несколько часов, а в некоторых районах их вообще нет».

«Считаем, что данный запрет является слишком жестким», — указали в аппарате омбудсмена.

Что здесь можно сказать? Конечно, намерения у властей только благие - они не хотят допустить распространения инфекции и таким образом намерены уберечь от нее стариков. Но с другой стороны, зачем уже настолько сильно впадать в крайности? Ведь так пенсионерам ни продукты купить, ни лекарства...

Еще по теме:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 