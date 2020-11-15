Пожилые ивановцы возмущены штрафами за поход в магазин или аптеку

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В Иваново пожилые люди массово жалуются на избыточно жесткий режим изоляции. На днях полицейские составили на пенсионера протокол за поход в аптеку и теперь ему грозит штраф в 15 тысяч рублей.
По указу губернатора для жителей региона в возрасте 65 лет и старше вводится обязательный «домашний режим».
Им разрешены только небольшие прогулки недалеко от дома, но ходить по магазинам, аптекам и медучреждениям запрещено. Нарушителей ждет штраф.
Так, во время полицейского рейда 6 ноября на улице Богдана Хмельницкого был задержан пенсионер из возрастной категории 65+, который, по его словам, шел в аптеку. На пенсионера составили протокол.
Аппарат уполномоченного по правам человека в Ивановской области сообщил, что получает массовые жалобы пожилых людей, которые не понимают, как им выживать. Предполагается, что им будут помогать родственники, а одинокие могут обращаться за помощью к волонтерам. Однако на практике волонтеров недостаточно, «ждать их можно по несколько часов, а в некоторых районах их вообще нет».
«Считаем, что данный запрет является слишком жестким», — указали в аппарате омбудсмена.
Что здесь можно сказать? Конечно, намерения у властей только благие - они не хотят допустить распространения инфекции и таким образом намерены уберечь от нее стариков. Но с другой стороны, зачем уже настолько сильно впадать в крайности? Ведь так пенсионерам ни продукты купить, ни лекарства...
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