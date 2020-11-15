Пожилые ивановцы возмущены штрафами за поход в магазин или аптеку

В Иваново пожилые люди массово жалуются на избыточно жесткий режим изоляции. На днях полицейские составили на пенсионера протокол за поход в аптеку и теперь ему грозит штраф в 15 тысяч рублей.

По указу губернатора для жителей региона в возрасте 65 лет и старше вводится обязательный «домашний режим».

Им разрешены только небольшие прогулки недалеко от дома, но ходить по магазинам, аптекам и медучреждениям запрещено. Нарушителей ждет штраф.

Так, во время полицейского рейда 6 ноября на улице Богдана Хмельницкого был задержан пенсионер из возрастной категории 65+, который, по его словам, шел в аптеку. На пенсионера составили протокол.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Ивановской области сообщил, что получает массовые жалобы пожилых людей, которые не понимают, как им выживать. Предполагается, что им будут помогать родственники, а одинокие могут обращаться за помощью к волонтерам. Однако на практике волонтеров недостаточно, «ждать их можно по несколько часов, а в некоторых районах их вообще нет».

«Считаем, что данный запрет является слишком жестким», — указали в аппарате омбудсмена.

Что здесь можно сказать? Конечно, намерения у властей только благие - они не хотят допустить распространения инфекции и таким образом намерены уберечь от нее стариков. Но с другой стороны, зачем уже настолько сильно впадать в крайности? Ведь так пенсионерам ни продукты купить, ни лекарства...







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По инф. rosbalt.ru

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