Полуобнаженная Наоми Кэмпбелл призналась в любви Африке

50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в фотосессии для журнала. Она предстала с обнаженной грудью на главном фото очередного номера британского «i-D Magazine».

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Съемка проходила в Кении. Кадры фотосессии появились в Instagram-аккаунте журнала.

— Я горжусь и счастлива быть частью фотосессии с молодыми творческими людьми, у которых один цвет кожи со мной. Кения прекрасна, Африка прекрасна. Я думаю, что сейчас люди действительно начнут понимать, какая красота находится в Африке, — заявила модель, отметив, что приезжает в Кению с 1994 года и все еще что-то для себя открывает.

Кэмпбелл также добавила, что верит в то, что 2021 год будет отличным.

По инф. rosbalt.ru

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