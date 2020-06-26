ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену
По инф. polit.ru   
26 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Москве на полицейского Михаила Брухова завели дело о халатности.  Он решил не отправлять наряд в квартиру, откуда слышались крики, удары и угрозы убийством. В итоге москвич до смерти забил свою жену.

В Москве на полицейского завели дело о халатности. Он не отправил наряд к жертве домашнего насилия — муж избил ее до смерти

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на столичное управление МВД. Полицейского уволили со службы «по отрицательным мотивам».

Телеграм-канал «112» уточняет, что дежурный ОМВД по району Лианозово Брюхов получил звонок с сообщением о том, что в соседней квартире слышны крики, удары и угрозы убийством. Полицейский решил не отправлять наряд. Вскоре москвич по фамилии Крамарев забил свою жену до смерти.

Следствие выяснило, что по этому адресу наряды выезжали уже несколько раз и проводили с Крамаревым профилактические беседы.

  • «Новая газета» проанализировала 4 тыс. приговоров российских судов в отношении женщин, осужденных за убийство. Выяснилось, что большинство из них попали в тюрьму, защищаясь от домашних тиранов. 79% женщин осудили за умышленное убийство, 52% — за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Всего за 2016–2018 годы по этим статьям осудили 2552 женщин. Все они получили до 15 лет заключения. Чаще всего судьи и правоохранители встают на сторону агрессора и обвиняют жертву в произошедшем.
  • Закон о домашнем насилии поддерживают 70% жителей России.
Еще по теме:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 