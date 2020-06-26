Полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену

В Москве на полицейского Михаила Брухова завели дело о халатности. Он решил не отправлять наряд в квартиру, откуда слышались крики, удары и угрозы убийством. В итоге москвич до смерти забил свою жену.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на столичное управление МВД. Полицейского уволили со службы «по отрицательным мотивам».

Телеграм-канал «112» уточняет, что дежурный ОМВД по району Лианозово Брюхов получил звонок с сообщением о том, что в соседней квартире слышны крики, удары и угрозы убийством. Полицейский решил не отправлять наряд. Вскоре москвич по фамилии Крамарев забил свою жену до смерти.

Следствие выяснило, что по этому адресу наряды выезжали уже несколько раз и проводили с Крамаревым профилактические беседы.

«Новая газета» проанализировала 4 тыс. приговоров российских судов в отношении женщин, осужденных за убийство. Выяснилось, что большинство из них попали в тюрьму, защищаясь от домашних тиранов. 79% женщин осудили за умышленное убийство, 52% — за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Всего за 2016–2018 годы по этим статьям осудили 2552 женщин. Все они получили до 15 лет заключения. Чаще всего судьи и правоохранители встают на сторону агрессора и обвиняют жертву в произошедшем.

Закон о домашнем насилии поддерживают 70% жителей России.

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