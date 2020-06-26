Полицейский отказался выезжать на семейный скандал, где муж в итоге убил жену

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве на полицейского Михаила Брухова завели дело о халатности. Он решил не отправлять наряд в квартиру, откуда слышались крики, удары и угрозы убийством. В итоге москвич до смерти забил свою жену.
Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на столичное управление МВД. Полицейского уволили со службы «по отрицательным мотивам».
Телеграм-канал «112» уточняет, что дежурный ОМВД по району Лианозово Брюхов получил звонок с сообщением о том, что в соседней квартире слышны крики, удары и угрозы убийством. Полицейский решил не отправлять наряд. Вскоре москвич по фамилии Крамарев забил свою жену до смерти.
Следствие выяснило, что по этому адресу наряды выезжали уже несколько раз и проводили с Крамаревым профилактические беседы.
«Новая газета» проанализировала 4 тыс. приговоров российских судов в отношении женщин, осужденных за убийство. Выяснилось, что большинство из них попали в тюрьму, защищаясь от домашних тиранов. 79% женщин осудили за умышленное убийство, 52% — за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Всего за 2016–2018 годы по этим статьям осудили 2552 женщин. Все они получили до 15 лет заключения. Чаще всего судьи и правоохранители встают на сторону агрессора и обвиняют жертву в произошедшем.
Закон о домашнем насилии поддерживают 70% жителей России.
Если человек регулярно сидит в позе «нога на ногу», страдает его внешний вид и общее состояние здоровья. У этой привычки миллионы «приверженцев», обрисовала масштаб проблемы французский эксперт по процедурам похудения Клелия Монти.
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ($16,5 млн годового дохода), второе место досталось певице Ольге Бузовой ($2,7 млн), третье – певцу Егору Криду ($6,9 млн).
Дело помощницы Элины Быстрицкой наконец-то подошло к своему логическому завершению. Суд приговорил Ксению Рубцову к 3,5 годам колонии, к тому же теперь она должна вернуть семье артистки крупную сумму денег.
Культурный Интернет последних месяцев наверняка побил немало рекордов. И неудивительно, ведь все «живые» мероприятия перебрались в онлайн, так что количество спектаклей, концертов и других интересных событий на квадратный метр Сети многократно увеличилось. Сегодня мы приглашаем вас стать свидетелями одного из таких рекордов: Библиотеки Востока Москвы решили провести поэтический онлайн-марафон, который продлится целые сутки!
На параде Победы в Калининграде одна из военнослужащих прославилась на всю страну. Во время торжественного марша девушка потеряла туфельку, но не растерялась, не сбилась и промаршировала превосходно. В итоге девушку наградили памятной медалью.
Телешоу «Ещё не вечер», автором и ведущей которого является Елена Степаненко, после нескольких месяцев эфира пропало из сетки вещания телеканала. Это мгновенно породило волну предположений и слухов о том, что шоу решили закрыть из-за низких рейтингов.
Далеко не все в России одобряют вносимые в Конституцию изменения. Противники этой идеи полагают, что перед нами дымовая завеса, причем низкого юридического качества: "нас ждет крупнейшая спецоперация по мистификации за всю постсоветскую историю голосования". Взвешивая, "за" или "против" голосовать в эти дни - рекомендуем нашему пожилому читателю изучить и эти аргументы! Тем более, что аргументы "за" - как раз широко известны и разрекламированы...
26 июня 1940 года в СССР были введены новые условия труда. Тогда появился восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, а вместе с ними — уголовная ответственность за самовольный уход с работы.
Кадры страшной аварии на Садовом кольце – искорёженная машина с несчастным водителем (тогда ещё живым), взлохмаченный пьяный виновник, блуждающий по проезжей части, ещё ничего не понимающий, – отодвинули на второй план репортажи о коронавирусе и о небывалых волнениях, поставивших на колени Соединённые Штаты. В обсуждении случившегося публика разделилась на две неравные части, что тотчас отразилось в Сети, а потом в теле- и радиоэфире и на газетных страницах. Почему такой яростный резонанс?
Директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева подарила президенту РФ Владимиру Путину книгу «Медведь в русской традиционной культуре Восточной Сибири», над которой работала 30 лет.
В Москве открыли одну из лучших в Европе клиник в области онкологии, обеспеченную самыми новейшими технологиями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Московского международного онкологического центра (ММОЦ).
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