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Полицейский насмерть сбил пенсионерку у «зебры»
По инф. rosbalt.ru   
04 Февраля 2021 г.
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В Челябинске полицейский из Свердловской области сбил 65-летнюю женщину в 10 метрах от «зебры». Травмы оказались несовместимыми с жизнью...

В Челябинске полицейский насмерть сбил пенсионерку у «зебры»

Ранним утром 1 февраля на Троицком тракте 34-летний капитан УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области на служебном автомобиле сбил 65-летнюю женщину, переходившую дорогу примерно в 10 метрах от «зебры», но в неположенном месте. Пенсионерка умерла от полученных травм в больнице.

Как сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, оперативник в тот день был в Челябинске в служебной командировке. Освидетельствование показало, что полицейский был трезв. Полковник заметил, что было темно, а на одежде женщины не было светоотражающих элементов.

Назначена автотехническая экспертиза. «По данному факту проводится проверка, в том числе служебная, по итогам которых руководством регионального полицейского главка из подразделения по работе с личным составом и нашими коллегами из ГУ МВД Челябинской области будут приняты обоснованные решения. Искренние соболезнования родным погибшей женщины», — добавил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Печальная история, в которой все сошлось каким-то роковым образом. И обстоятельства, и время, и место... Что тут сказать - внимательнее нужно быть всем - и водителям, и пешеходам.

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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