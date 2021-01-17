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Полицейский и его отец помогли спасти старушку-блокадницу от убийцы

По инф. "Российской газеты"   
17 Января 2021 г.
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В Петербурге на Васильевском острове полицейский и его отец — пенсионер МВД России — предотвратили убийство 96-летней женщины.

 

Полицейский и его отец помогли спасти старушку-блокадницу от убийцы

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, мужчины услышали крики о помощи в своем подъезде.

— На лестничной площадке одного из домов по 4-ой линии Васильевского острова неизвестный злоумышленник пытался совершить нападение на пожилую женщину — 96-летнюю местную жительницу, — рассказала Ирина Волк. — В этом же доме проживает полицейская семья — 23-летний сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и его отец Эдуард Цветков — пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части главка.

Напавшего с ножом на пожилую женщину отец и сын обезоружили и заблокировали дверь подъезда, после чего вызвали полицию. Оказалось, что преступник уже был ранее судим за убийство. Сейчас он стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ «Убийство».

— Пострадавшую женщину, жительницу блокадного Ленинграда, госпитализировали в тяжелом состоянии, — уточнили в МВД РФ. — Благодаря оперативным и профессиональным действиям семьи Цветковых удалось спасти жизнь человека.

Каких только случаев не бывает, какие истории только не приключаются с пожилыми. И как хорошо, что есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь!

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

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