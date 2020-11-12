Покормим зимующих птичек: 12 ноября – Синичкин день

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Экологический праздник «Синичкин день» был учрежден по инициативе Союза охраны птиц России для того, чтобы привлечь внимание общественности к многочисленным птицам, зимующим в северных широтах, и помочь им пережить морозы и снегопады.
Традиционно в этот день в нашей стране начинается акция «Покормите птиц зимой». Дети вместе с взрослыми мастерят и развешивают кормушки, наполняя их угощением для птиц.
Жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей»: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.
Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей.
Русские люди замечали: если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот день предсказывали погоду по особым приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду.
Кстати, название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие могут подумать. Свое имя они получили за звонкие песни, напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!».
Еще Зиновий Синичник считался праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 ноября открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки.
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Экологический праздник «Синичкин день» был учрежден по инициативе Союза охраны птиц России для того, чтобы привлечь внимание общественности к многочисленным птицам, зимующим в северных широтах, и помочь им пережить морозы и снегопады.
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