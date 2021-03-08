Поэт Александр Тимофеевский госпитализирован в Москве

Кто встанет на Лубянской площади: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Этот вопрос возник в середине февраля неожиданно жёстко, проник на кухни и привычно разделил общество. Почему Лубянке вообще срочно потребовался памятник? И почему выбирали между этими двумя героями прошлого? Почему, например, не Чехов, Пастернак или Станиславский? Кто вообще в нашей стране решает, кого воплощать в бронзе? И несут ли памятники в России прежний воспитательный смысл?