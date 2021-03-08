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Поэт Александр Тимофеевский госпитализирован в Москве
По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2021 г.
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Автор «Песенки крокодила Гены», 87-летний поэт Александр Тимофеевский в воскресенье был госпитализирован в столичную клинику.

Поэт Александр Тимофеевский госпитализирован в Москве


Известно, что причиной госпитализации стало обострение заболевания пищеварительного тракта. В настоящее время Тимофеевский находится под наблюдением медиков.

По инф. rosbalt.ru

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